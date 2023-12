Les Français se ruent sur la Tesla Model 3 restylée

Jusqu’à la montée vertigineuse de ses tarifs au printemps 2022, les Français s’arrachaient littéralement la Tesla Model 3. Puis ils se sont tournés encore plus massivement vers le Model Y, ce SUV à l’architecture technique très proche de la Model 3. Malgré un prix de base un peu plus élevé que celui de la berline, il s’impose désormais largement comme le modèle le plus vendu de Tesla chez nous et dans le reste du monde.

Mais les Français restent tout de même sensibles à l’actualité produit de Tesla. Le constructeur américain vient de lancer la version restylée de cette berline Model 3, bénéficiant d’améliorations techniques intéressantes par rapport à la précédente monture (et dont n’a pas encore bénéficié le Model Y). Résultat, les chiffres se sont inversés dans les ventes sur le dernier mois de novembre 2023, coïncidant avec les premières livraisons de la « phase 2 » de la berline. Avec quelque 6 081 exemplaires immatriculés en France le mois dernier, la Model 3 restylée devient la voiture électrique la plus vendue du pays devant le Model Y et ses 3 218 immatriculations.

La Renault Mégane E-Tech battue par MG

Derrière, la Dacia Spring a profité de ses derniers jours d’éligibilité au bonus écologique (elle devrait en être écartée dès 2024 tout comme la Tesla Model 3 assemblée en Chine et les Model Y construits en-dehors de l’usine de Berlin) avec 2 557 exemplaires écoulés. Elle devance la MG4 (elle aussi appelée à être exclue du bonus écologique bientôt) qui, avec ses 1 871 exemplaires immatriculés en novembre 2023, a battu la Renault Mégane E-Tech sur ses terres (1 642 unités immatriculées). La Fiat 500 s’intercale entre les deux (1 762) et la Renault Twingo (1 059), la Peugeot E-208 (993), la Mini (811) ainsi que le Kia e-Niro (717) complètent le top 10 d’après les données du marché compilées par AAA Data. Sur l’ensemble de l’année, c’est le Tesla Model Y qui est largement en tête chez les électriques (et à la huitième place du classement général de 2023 après onze mois).