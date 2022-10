Les nouvelles voitures chinoises sont-elles trop chères ?

28 990€. Voilà le prix de base de la nouvelle MG4 avec des batteries de 51 kWh, un moteur de 170 chevaux et la finition « Standard » déjà très bien équipée. Comme une Volkswagen ID.3 démarre actuellement à 44 990€ en finition Pro Performance Active avec des batteries de 58 kWh et un moteur de 204 chevaux, ou qu'une Renault Mégane E-Tech coûte 37 200€ avec des batteries de 40 kWh et un équipement très inférieur, la grille des prix de la nouvelle compacte chinoise fait très mal aux marques européennes.

On s'attendait logiquement à une déferlante au mondial de l'automobile pour enfoncer le clou, puisque la plupart des nouveaux grands constructeurs chinois y exposaient enfin leurs nouvelles autos. De quoi donner le coup de grâce aux marques historiques déjà matraquées par le positionnement de MG ? Et bien finalement, pas tant que ça. Certes, les nouvelles voitures chinoises -toutes électriques ou au moins hybrides rechargeables- affichent toujours un rapport prix / équipement meilleur que celui des constructeurs implantés depuis longtemps sur le Vieux Continent. Mais à la marge seulement. Prenez le Byd Atto3 par exemple, le nouveau SUV compact électrique, qui se négocie à partir de 39 990€ avec des batteries de 50 kWh. Si vous optez pour des batteries de 60,4 kWh, il se négocie à partir de 43 690€. Certes, la dotation de série reste avantageuse à ce prix par rapport aux concurrents des marques européennes, mais l'écart de prix avec un Skoda Enyaq iV 60 kWh (44 580€), un Volkswagen ID.4 52 kWh de capacité nette (43 000€) ou un Hyundai Ioniq5 de 58 kWh net avec un bon niveau d'équipement à 46 500€ ne nous décroche pas la mâchoire.

Le Wey Coffee 01, un gros SUV hybride rechargeable de 476 chevaux, affiche lui aussi un meilleur rapport prix prestations qu'un DS 7 ou un Audi Q5 TFSI e avec son équipement de pointe et sa mécanique plus puissante, fort d'une addition à environ 60 000€ lorsque le DS 7 démarre à près de 70 000€ avec une mécanique de 360 chevaux « seulement ». Et il bénéficie par ailleurs d'une belle finition intérieure bourrée de cuir bi-colore et d'une vraie qualité d'assemblage. Mais on parle là de tarifs vraiment loin de la voiture familiale abordable. Même l'Ora Funky Cat, cette compacte mignonne également commercialisée par le groupe Great Wall Motors, ne démarrera pas à moins de 36 000€. Elle profitera bien d'une meilleure dotation à ce prix que la plupart des européennes concurrentes, mais là encore il ne faudra pas compter sur un prix cadeau. A 33 990€, le SUV Seres 3 à la frontière des segments B et C coûte moins cher. Mais il faut alors se contenter d'un design ringard et d'un équipement inférieur...

Des hauts de gamme chers

Ces constructeurs chinois investissent aussi le segment des voitures de luxe, notamment chez Byd avec la grande berline Han et le gros SUV 7 places Tang, tous deux proposés à 72 000€. Des modèles sensiblement moins chers que les modèles des marques premium allemandes (Mercedes EQE...) ou même de Tesla avec une fiche technique similaire, profitant d'une belle finition intérieure et de performances de pointe. Mais là encore, on parle quand même de sommes conséquentes. Les modèles comme la Next Ora Cat, une grosse berline au design rigolo, pourront compter sur une approche originale et une finition intérieure vraiment surprenante. Mais ils ne seront sans doute pas donnés eux aussi.

Bref, Ces fameuses nouvelles marques chinoises jouent sur le terrain du rapport prix-prestations mais refusent d'abaisser trop leurs prix. Même la Leapmotor T03, une mini citadine au gabarit proche de la Dacia Spring, ne tombe pas sous les 25 000€. Après l'électrochoc des prix de la MG4, les constructeurs européens respirent un peu en découvrant ces hordes de nouveautés chinoises au positionnement pas si agressif que ça. Reste évidemment à voir comment vont répondre les clients français au contact de ces nouvelles offres.