Les prochaines Passat, Tiguan et T-Roc seront les dernières Volkswagen thermiques

Alors que Volkswagen met toutes ses forces dans le développement de modèles électrique, sa gamme thermique doit considérablement se réduire d’ici la fin de la décennie actuelle. Au point que le constructeur allemand travaille actuellement sur les toutes dernières nouveautés thermiques avant son passage définitif à l’électrique. Dès cette année, Volkswagen doit ainsi lever le voile sur son nouveau SUV Tiguan et sur la nouvelle génération de sa familiale Passat, qui n’existera plus qu’en version break désormais.

En 2024, la marque doit lancer un nouveau crossover pour le marché chinois et l’année suivante, ce sera au tour du nouveau T-Roc d’arriver (sous la forme d’une profonde remise à niveau de la base actuelle). D’après le patron de Volkswagen Thomas Schäfer interviewé par les journalistes allemands d’Automobilwoche, on parle ici des toutes dernières nouveautés thermiques de la marque. Après ça, il n’y aura plus que quelques mises à jour techniques de ses modèles à énergie fossile jusqu’au début de la prochaine décennie.

Sauf si…

Thomas Schäfer précise tout de même que les choses peuvent évoluer d’ici là, le groupe étant prêt à s’y adapter : « si le monde avance d’une manière différente que ce que nous prévoyons, nous pourrions prendre la décision après 2025 de lancer d’autres nouveaux modèles thermiques ». En d’autres termes, si l’électrification du marché automobile se développe moins vite que prévu. Mais si tel était le cas, de nombreux constructeurs se retrouveront dans une situation délicate compte tenu des investissements consentis et de leurs projets…