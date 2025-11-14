Les voitures de collection ont enfin leur vignette
Après deux ans de travail, la Fédération française des véhicules d’époque lance la « Vignette collection. »
C’est peut-être la première fois dans l’histoire que des automobilistes seront volontaires pour apposer une vignette payante, bien que non obligatoire, derrière leur pare-brise. La vignette Collection, tout récemment dévoilée par la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE), permettra d’identifier instantanément un véhicule bénéficiant de ce statut, lequel est réservé à des engins de 30 ans et plus et préservés dans leur état d’origine.
"Cette vignette est le fruit de deux ans de travail en partenariat avec les ministères des Transports et de l’Intérieur", précise à Caradisiac Jean-Louis Blanc, Président de la FFVE. "Elle affiche l’appartenance du véhicule au patrimoine industriel." Et si elle n’apporte aucune facilité particulière, elle facilitera le repérage du véhicule quand il circule dans une ZFE : "en flashant le QR Code, les Forces de l’ordre pourront vérifier instantanément la qualité Collection du véhicule. Et l’hologramme présent sur la vignette la garantit des contrefaçons."
On peut en faire la demande sur le site Internet de la FFVE, et il en coûte 15 €: "c’est un prix fixé en accord avec les pouvoirs publics, qui devrait nous permettre d’amortir notre investissement informatique sur une dizaine d’années. On n’a pas eu de bug le premier jour, durant lequel on a déjà enregistré une centaine de commandes." Prudent, Jean-Louis Blanc se garde d’indiquer un objectif chiffré de délivrance de "sa" vignette. Mais il est confiant quant au succès de ce nouveau signe distinctif, rappelant que la FFVE regroupe un millier de clubs et environ 250 000 véhicules en tout genre.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération