Lexus UX : le plein d'améliorations

Lancé en 2019, l'UX est mis à jour. Les évolutions concernent la version hybride 250h, dont la motorisation ne bouge pas, avec 184 ch. Il y a en revanche sur l'aspect technique une rigidité améliorée, avec des points de soudure supplémentaires ou un renfort de porte arrière en acier plus rigide.

La version F Sport Executive reçoit maintenant de série la Suspension Variable Adaptative (AVS) et des bras de suspension "performance" à l’avant et arrière. La marque promet ainsi un comportement plus dynamique. Le contrôle de l'AVS a été amélioré pour "qu'il n’y ait pas de changement brusque dans le comportement du véhicule". Ce nouveau réglage "réduit aussi les vibrations à haute et moyenne fréquence".

L'offre F Sport est complétée avec une nouvelle finition F Sport Design, placée en dessous de l'Executive. Elle permet ainsi d'avoir le look sportif à un prix moins élevé. Il y a par exemple des jantes 18 pouces, la calandre maillée avec motif en L, le becquet de toit noir…

À bord, le changement important concerne l'offre multimédia. Selon les versions, les écrans font 8 ou 12 pouces, alors que c'était avant jusqu'à 10,3 pouces. Les écrans ont été rapprochés du conducteur, car ils deviennent tactiles. Le peu pratique pavé tactile central pour les commander est ainsi abandonné. Un rangement prend sa place.

Le système multimédia est promis plus rapide. La navigation via le cloud, de série, donne accès aux infos trafic en temps réel. Le système avec écran 12 pouces dispose d'une navigation intégrée, disponible même lorsque la connexion au cloud n'est pas possible. Autre nouveauté importante : l'arrivée d'une commande vocale "Hey Lexus".

À bord, il y a un nouveau cuir crème. Pour l'extérieur, il y a une nouvelle teinte Gris Iridium. L'offre d'assistances à la conduite est améliorée, avec par exemple un freinage d'urgence qui fonctionne dans les intersections ou un régulateur de vitesse actif qui inclut une fonction de réduction de la vitesse dans les virages.