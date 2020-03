Lotus : Elan, Esprit, le retour des anciennes ?

SUV, voiture électrique et hybride, le visage de Lotus n'est plus le même qu'avant. Depuis son rachat par Geely, déjà propriétaire de Volvo, Proton, Lynk & Co, Lotus voit l'avenir plus sereinement. Il faut dire que la marque tirait la langue avec des modèles de plus en plus vieillissants, en particulier pour les Evora et Elise.

Le mot d'ordre est désormais au lancement de nouveaux modèles : l'hypercar Evija n'est qu'un coup d'essai qui donnera par la suite des "petits". A commencer par l'arrivée d'une nouvelle Esprit, annoncée par Autocar pour début 2021 avec un V6 hybride (tout nouveau) en position centrale arrière. Même si le nom "Esprit" n'est pas forcément définitif, il n'empêche que cette nouvelle Lotus sportive reprendra la philosophie de son aînée. Nos confrères anglais parlent d'un prix à peine supérieur à 100 000 €, pour une voiture sportive, légère mais utilisable au quotidien.

La nouvelle plateforme de Lotus pourrait également permettre de relancer un autre nom du passé de Lotus : l'Elan. Cela est toutefois moins certain que la nouvelle Esprit, qui paraît bien engagée. Rappelons que l'Elan était une petite sportive à moteur quatre cylindres destinée aux plus petits budgets.