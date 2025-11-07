Louis Schweitzer, l’artisan de la transformation de Renault et du succès de Dacia, est mort

Alors qu’il posait fièrement au volant de la première Renault Twingo lors de sa présentation officielle en 1992 (dont il avait validé le projet), il est mort au lendemain de la révélation de sa quatrième génération de modèle. Louis Schweitzer, président du groupe Renault de 1992 à 2005, vient de nous quitter à l’âge de 83 ans.

Évoluant dans les hautes sphères politiques depuis le début des années 80, Louis Schweitzer avait pris la direction de Renault à une époque où l’on commençait à douter de l’avenir des constructeurs automobiles trop petits pour exister dans le monde post-mondialisation (pendant que d’autres groupes commençaient à échafauder des fusions stratégiques).

L’échec de la fusion avec Volvo puis les succès de l’Alliance et de Dacia

C’est dans ce contexte que Louis Schweitzer avait essayé de faire fusionner le groupe au losange avec Volvo, avant de devoir y renoncer faute d’accords entre les deux entités. Après avoir acheté un peu plus tôt le sud-coréen Samsung, organisé la privatisation du groupe et tenté d’acquérir Skoda (finalement arraché par Volkswagen), il a réussi à former l’Alliance Renault-Nissan, profitant de la très mauvaise situation financière du géant japonais, avec le succès qu’on lui connaît : ce duo a parfaitement fonctionné pendant plus d’une décennie après son départ.

On lui doit aussi le rachat de Dacia (en 1999) et son établissement en tant que marque « low-cost » du groupe Renault, d’abord avec la Logan puis avec des modèles de plus en plus appréciés du grand public. Certains n’y croyaient pas à l’époque mais aujourd’hui, plus personne ne doute du génie de cette idée : Dacia s’impose désormais comme un pilier du groupe et sa rentabilité le porte.

Renault rend hommage à son président d’honneur

Le groupe Renault vient de publier un communiqué officiel pour rendre hommage à celui qui était resté son président d’honneur. Il avait démarré sa carrière chez Renault en 1986 en tant que directeur financier avant d’être nommé président-directeur général du groupe en 1992. Après lui, son successeur Carlos Ghosn a surfé sur les bons résultats du groupe pendant de longues années. Jusqu’à cette fin des années 2010 avec les évènements dont tout le monde se souvient…