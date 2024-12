Luca de Meo nouveau patron de Stellantis ? Non, "il lui reste du travail chez Renault"

Rien ne va plus depuis dimanche et la démission surprise de Carlos Tavares, qui ne devait quitter son poste de directeur général de Stellantis qu’en 2026 au terme de son mandat.

Depuis, tout le monde se demande qui prendra la succession du Portugais à qui l’on doit le redressement de PSA il y a dix ans et la formation de Stellantis au début des années 2020. Au sein du groupe Stellantis, les noms d’Antonio Filosa (directeur de Jeep et directeur des opérations de Stellantis en Amérique du Nord), de Maxime Picat (directeur des achats mondiaux de Stellantis) ou encore de Jean-Philippe Imparato (directeur de Stellantis Europe) se font entendre.

Luca de Meo dément

Mais aussi celui des personnalités à l’extérieur du groupe comme celui de Luca de Meo, l’actuel directeur général du groupe Renault très en vue depuis son redressement de la marque française même s’il reste beaucoup de travail pour assurer sa pérennité (de même que celle de Dacia et surtout d’Alpine).

C’est d’ailleurs précisément ce que répond Luca de Meo quand on lui demande s’il pourrait reprendre le poste de Carlos Tavares : « je ne recherche pas d’autre emploi, je suis très content chez Renault et je n’ai pas fini le travail », affirme-t-il dans des propos rapportés par les journalistes anglais d’Autocar.

Rappelons que Luca de Meo est italien, ce qui aurait pu bien cadrer avec les hommes forts du conseil d’administration de Stellantis. Il a dirigé Seat entre 2015 et 2020 avant d’accéder à son poste actuel, lui qui avait déjà occupé d’importantes fonctions pour les marques Fiat, Alfa Romeo, Lancia et Abarth à la fin des années 2000. Il était ensuite passé dans le groupe Volkswagen à partir de 2009 et on lui doit le lancement de la marque Cupra…qui a fragilisé Seat tout en grandissant.