Marché européen : la Tesla Model 3 talonne la Volkswagen Golf

La Tesla Model 3 affole les compteurs de ventes. Elle est la voiture électrique la plus vendue en Europe, doublant ainsi la Renault Zoé. Selon les relevés de Jato, 66 350 unités ont été livrées sur le Vieux Continent au cours du premier semestre 2021.

Mieux, en juin, l'américaine est montée sur la deuxième marche du podium pour l'ensemble des modèles, avec 25 697 ventes. Elle est ainsi très loin devant la Volkswagen ID.3, écoulée à seulement 7 040 exemplaires le mois dernier. La Model 3 a talonné la fameuse Volkswagen Golf, dont 27 247 unités ont été immatriculées.

L'autre belle performance de juin en Europe, c'est celle de la nouvelle Dacia Sandero, qui confirme son début de carrière canon. La citadine low-cost complète le podium, avec 22 764 ventes ! Elle devance de peu la Clio, dont 22 254 modèles ont été immatriculés. Les citadines sont nombreuses dans le Top 10, puisque la Fiat 500 est 5e, la Toyota Yaris 6e, l'Opel Corsa 8e et la Volkswagen Polo 10e. La 208 a donc disparu du top 10, après avoir accroché la première place à plusieurs reprises au cours du semestre. Pareil pour le 2008. Les rivaux Volkswagen T-Roc et Renault Captur ont été 7e et 9e en juin.

Le mois dernier, 1,27 million de voitures ont été vendues en Europe. Le marché ne s'est donc pas encore bien relancé, puisque c'était 1,47 million en juin 2019, avant la crise du Covid-19. Sur l'ensemble du semestre, les ventes ont atteint un niveau de 6,41 millions de voitures, en recul de 23 % par rapport au premier semestre 2019.