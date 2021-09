Mercedes Classe C All Terrain : inspiration Allroad - Vidéo en direct du salon de Munich 2021

Le break surélevé n'est pas une nouveauté chez Mercedes puisque la firme à l'étoile commercialise depuis quelques mois, la Classe E All Terrain. Toutefois, cela ne semble pas suffisant puisque Mercedes propose aujourd'hui une déclinaison inédite de sa nouvelle Classe C break qui reprend la même appellation et donc une philosophie identique.

Ainsi, cette Classe C se distingue comme tous les véhicules ayant une - ou du moins une pseudo - vocation de baroudeuse par certains éléments distinctifs à l'image de protections de carrosserie au niveau des boucliers avant et arrière, des bas de caisse ou des passages de roues. Cela s'accompagne aussi de jantes spécifiques, mais aussi d'une garde au sol surélevée de 4 cm.

À l’intérieur, pas d'évolution par rapport à la Classe C "traditionnelle" avec une planche de bord toujours aussi agréable. La présentation est très moderne et fait la part belle au numérique que ce soit pour l’instrumentation de 12,3 pouces sans casquette mais surtout pour l’écran multimédia de 11,9 pouces soit une diagonale de plus de 30 cm, légèrement orientée vers le conducteur.

Statu quo également concernant les aspects pratiques également avec une bonne habitabilité et un volume de chargement oscillant entre 490 et 1 510 litres. Le hayon hérite pour sa part d'une fonction mains libres.

Toutefois, cette Classe C All terrain n'a pas que le look mais aussi certaines capacités hors du bitume puisqu'elle est uniquement disponible en 4 roues motrices. Comme sur les autres carrosseries, deux moteurs seront disponibles : un essence et un diesel.

L'instant Caradisiac : une utilité toujours en question

Même si les SUV n'en finissent pas de séduire une clientèle de plus en plus vaste, on peut toujours s'interroger sur la pertinence de ces breaks surelevés. Peut-être sont-ils faits pour les automobilistes n'assumant pas leur goût pour les SUV. En tous les cas, difficile d'être séduit pour moi.