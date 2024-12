Mini abandonne le cabriolet électrique

Il a fallu attendre le début de l’année 2023 pour découvrir le premier cabriolet électrique de Mini. Basée sur la génération du modèle qui vient d’être remplacé par une toute nouvelle mouture, l’ancienne Mini SE Cabriolet développait 184 chevaux et disposait de batteries d’une capacité nette de seulement 28,9 kWh avec à la clé seulement 201 km d’autonomie WLTP. Le tout pour un prix de base de…60 490€ !

Alors que le constructeur anglais prévoyait de concevoir une version cabriolet de sa nouvelle Mini électrique lancée sur le marché il y a quelques mois, on apprend par les spécialistes de BMW Blog qu’il n’en sera finalement rien : Mini renonce officiellement à proposer un nouveau cabriolet électrique et se limitera donc à la variante fermée à trois portes pour cette dernière.

Le cabriolet existe en thermique

Rappelons qu’il reste possible d’acheter une Mini cabriolet neuve, mais uniquement avec une motorisation thermique. Elle démarre à 33 450€ avec un quatre cylindres de 163 chevaux et à 36 800€ avec celui de 204 chevaux. Des prix heureusement plus raisonnables que celui de l’ancienne Cooper SE Cabriolet !