Mitsubishi Space Star restylée: discrète, mais correcte - Salon de l'auto Caradisiac

Si la nouvelle face avant transfigure l'auto, le reste est daté, en particulier l'intérieur désuet. Au final, cette vieille Mistubishi a peu d'atouts dans cette catégorie face à une Swift proposée à partir de 11840€ ou une Ignis à partir de 10990€ qui sont plus modernes et performantes. La nouvelle Sandero ne va pas non plus aider les vendeurs à trouver des acheteurs pour cette Space Star !

Sans parler du réseau Mitsubishi limité et de l'annonce du retrait d'Europe ...