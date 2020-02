Maxi-comparatif - Quelle est la meilleure citadine du marché ? Le teaser

En réponse à

Mon quinté (dans le désordre) : Ford Fiesta, Suzuki Swift, Mazda 2, Toyota Yaris (vive le made in France), Seat Ibiza...

Bon et puis en fait la Polo, et puis la Hyundai, et puis la Peuge, et puis ...

En fait il n'y a plus vraiment de mauvaise voiture aujourd'hui : la différence se joue essentiellement sur le rapport prix/équipement, l'esthétique bien sûr, et la présence d'un concessionnaire à côté de chez soi