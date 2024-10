Mondial 2024 : des VU en veux-tu en voilà…

Grands ou petits (voire tout petits), européens ou chinois, innovants ou originaux, les véhicules utilitaires ont désormais plein droit de cité au Mondial de l'Automobile. Déjà en 2022, ils avaient fait une première et timide apparition, et entre eux puisque tous regroupés au même endroit. Pour cette édition 2024, nettement plus engageante que la précédente, quelques marques ont décidé de partager les mêmes espaces, les utilitaires faisant ainsi stand commun avec les voitures particulières. C'est ainsi que l'on peut voir un prochain Kia PV5 côtoyer une EV3 ou un Hongtu voisiner avec une Skyhome. Pour savoir de quoi nous parlons, suivez-vous pour ce petit tour d'horizon des utilitaires qui font salon…

Renault Pro+ en force

Renault s'impose au Mondial, tant par le gigantisme de son stand que par les nouveautés exposées. Outre la très réussie R5 et la nouvelle R4, qui sera peut-être un jour déclinée en version fourgonnette, il y a du côté des utilitaires de Renault Pro+ l'incontournable nouveau Renault Master, exposé dans sa version électrique déjà commercialisée et dans sa déclinaison hydrogène qui sera lancée dans un an environ. Il y a aussi à voir la non moins incontournable, imposante et colorée Estafette.

Chez Kia, le prochain PV5 est ici présenté dans sa version transport de personnes. Ce concept car préfigure la version définitive du véhicule commercialisé l'été prochain. À quelques "détails" près nous a-t-on tout de même précisé, notamment l'intérieur qui, dans la réalité, sera assez éloigné de ce que l'on peut découvrir au Mondial… Cet utilitaire Kia sera également décliné en version fourgon pour le transport de marchandises.

Iveco met en avant son prochain eMoovy, réalisé en partenariat avec le constructeur coréen Hyundai. Ce véhicule 100 % électrique, à la silhouette atypique et inhabituelle dans nos contrées, est proposé uniquement en version châssis cabine et pourra donc recevoir bien des équipements, de la benne à la caisse grand volume.

La charge utile est en moyenne de 1100 kilos sur un véhicule carrossé. Avec sa batterie de 76 kWh, il est annoncé avec une autonomie de 320 kilomètres en cycle mixte et 450 km en cycle urbain.

Un nouveau grand fourgon en 2026

Si les constructeurs chinois de voitures particulières sont en nombre au Mondial, c'est moins vrai pour les véhicules utilitaires. Maxus est présent avec le nouvel eDeliver 5 et il y a aussi un nouveau venu, le constructeur Skyworth qui, outre ses voitures comme l'improbable Skyhome, présente son prochain utilitaire électrique pour le moment dénommé Skyworth Hongtu. « Ce grand fourgon entièrement électrique arrivera sur le marché français et européen en 2026 », explique Mathieu Guillotin, directeur France de la marque.

Le Hongtu sera décliné en six versions. Elles couvriront toutes les configurations habituelles des grands utilitaires, autour de trois hauteurs et quatre longueurs, allant du petit L1H1et ses 5 mètres de long pour 3,10 mètres de haut, au très grand L3H4, atteignant une longueur de 6 mètres pour une hauteur de 2,70 mètres.

Les mini-utilitaires ont la cote

Le Mondial de l'Automobile 2024 est aussi l’occasion de confirmer l’engouement pour les petits voire tout-petits petits utilitaires, électriques et parfaits pour la fameuse livraison du dernier kilomètre. Il y a bien sûr le Mobilize et son Bento, qui est en fait le remplaçant du Twizy dans sa version utilitaire. Une seule place à bord, 2,54 mètres de long pour 1,30 m de largeur et un volume utile de 0,65 m3, qui peut être aménagé et équipé. Mais cet univers des mini-utilitaires est aussi le terrain de développement de certains constructeurs indépendants.

Comme Eon Motors qui, en ajoutant le suffixe Pro à son Weez, crée la version utilitaire de la Weez City. Conçu et fabriqué en France, près de Sisteron dans les Alpes-de-Haute-Provence, le Weez Pro est un véhicule électrique disposant d'une batterie d'une capacité de 11,5 kWh. Il affiche une autonomie de 100 kilomètres en cycle mixte et même de 180 kilomètres en cycle urbain. Se déplaçant à une vitesse maximale de 90 km/h, ce quadricycle de moins de 3 mètres de long pour 1,50 mètre de large et 1,68 mètre de haut a une charge utile de 160 kilos et un volume utile de 0,6 m3.

Terminons ce tour d’horizon par… La Bagnole. Ce qui s'impose au Mondial. Cet étonnant mini pick-up aux faux airs de Jeep est réalisé par Kilow, une entreprise basée à Cluses en Haute-Savoie. Totalement électrique, cette Bagnole est proposée avec deux capacités de batterie, l'une de 6 kWh, l'autre de 12. La première apporte une autonomie de 70 kilomètres, la seconde 135. C'est toujours un véhicule deux places offrant 650 litres de volume de chargement ou 150 kilos, selon l'équipement.