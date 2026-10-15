Signe des temps : l’AMG GT 4 portes passe au tout électrique… Ainsi, ceux qui ne sont pas contre la sportivité « zéro émission », forcément moins taxée, pourraient trouver leur bonheur avec cette voiture, d’autant qu’elle promet la simulation d’un bruit de V8, et des changements de vitesse comme la Hyundai Ioniq 5N !

La fiche technique fait d’ores et déjà trembler la concurrence : avec 1 169 ch maxi en version 63 (contre 544 pour la 53 et 816 ch pour la 55), l’Allemande revendique des performances de feu, notamment 6s4 pour accélérer de 0 à 200 km/h, et une vitesse de pointe de 300 km/h. De quoi tenir tête aux meilleures Porsche Taycan.

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Et grâce à sa batterie de 106 kWh nets et à un Cx de seulement 0,22, elle annonce une belle faculté à voyager avec une autonomie en cycle mixte de 695 km. Mieux, son architecture 800 volts autorise jusqu’à 600 kW de puissance maxi en courant continu (DC), pour recharger de 10 à 80 % en seulement 11 minutes.

Revers d’une pile aussi massive : l’auto accuse 2 460 kg en ordre de marche. Mais la marque annonce un comportement routier exemplaire grâce à une suspension pneumatique pilotée, à des pneus ultra-collants (Michelin Pilot Sport S 5 en 275 mm de large devant et 315 mm derrière) et surtout à trois inédits moteurs électriques à flux axial (moins encombrants), dont deux à l’arrière chargés d’assurer un effet vectoriel à l’accélération (la puissance est envoyée sur la roue qui se trouve à l’extérieur du virage).

Pour couronner le tout, des sensations « mécaniques » seraient au menu avec, selon le mode de conduite sélectionné, une sonorité de V8 d’AMG GT R et la simulation de changements de neuf rapport, automatiquement ou via des palettes, avec la participation d’un faux compte-tours sur l’instrumentation numérique, gradué jusqu’à 8 000 tr/mn (zone rouge à 7 200…).

À l’intérieur, l’ambiance se veut sportive avec une console centrale tournée vers le conducteur, du carbone, des touches de rouge, mais il faut aimer, encore une fois, les tableaux de bord bardés d’écrans.

Et malgré ses 5,10 m de long, l’auto apparaît peu spacieuse. Certes, les places arrière offrent un espace suffisant au niveau des jambes et de la tête pour quatre, y compris pour des passagers de 1,80 m, mais on s’y sent confiné. Par ailleurs, les volumes de chargement peuvent décevoir au regard du gabarit, avec 415 dm³ dans le coffre (sous le cache-bagages), et 41 dm³ sous le capot, même si la présence d'un hayon console.

Tarifs : 117 100 € pour la version 53, 159 350 € pour la 55 et… 203 050 € pour la 63 !