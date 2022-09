Mondial de Paris 2022 - Vinfast VF8 & VF9, les SUV électriques garantis 10 ans

La trajectoire de Vinfast n'a pas grand chose à voir avec celle de la plupart des constructeurs automobiles. On la doit à Phạm Nhật Vượng, un magnat vietnamien de la construction et de l'immobilier qui a décidé de convertir sa gigantesque entreprise Vingroup à l'automobile. D'où la naissance de Vinfast, qui s'attaque au marché européen avec deux modèles de SUV entièrement électriques au positionnement haut de gamme. Depuis la précédente apparition de Vinfast au Mondial de Paris 2018, les choses sont devenues beaucoup plus concrètes pour ce nouvel acteur de l'automobile : nous venons de prendre pour la première fois le volant du VF8, un gros SUV électrique familial de 4,75 mètres de long (exactement comme un Tesla Model Y) disponible avec deux tailles de batterie et deux niveaux de puissance.

Dans sa version de base, le VF8 possède des batteries de 82,2 kWh et un groupe motopropulseur de 358 chevaux. Dans sa variante de pointe, il préfère des batteries de 87,7 kWh et un groupe motopropulseur poussé à 408 chevaux. Ces niveaux de puissance et de capacité de batterie le placent au-dessus des SUV familiaux classiques (Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq5, Nissan Ariya, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron...) mais l'autonomie maximale annoncée déçoit : elle serait de 420 km avec la petite batterie et de 447 km pour la version haut de gamme, à comparer aux 455 km d'un Tesla Model Y de base ou des 533 km de sa version Grande Autonomie. D'autant plus que les tarifs pratiqués sont élevés : Vinfast annonce bien une addition à partir de 46 050€ pour le VF8 Eco, mais ce prix n'inclut pas les batteries dont la location est facturée 120€ par mois. Avec les batteries, le prix de base grimpe à 62 200€. Il ne faut rajouter que 300€ pour les grosses batteries mais un peu plus de 7000€ la finition haut de gamme « Plus », ce qui positionne le VF8 au-dessus d'un Model Y Grande Autonomie à 64 990€.

Un monstrueux VF9 à sept places

Vous trouvez le VF8 trop petit ? Vinfast propose également un VF9 à sept places dont le format s'approche carrément des SUV « full-size » américains. Long de 5,12 mètres, il embarque des batteries gigantesques (92 kWh ou 123 kWh en option). Comptez alors 62 750€ pour la version de base avec 150€ par mois de location batterie, ou 82 950€ en achat frontal pour l'entrée de gamme. Vous voulez les grosses batteries et une finition haute ? Il faudra encore rajouter 6 000€ supplémentaires. Précisons qu'avec les batteries de 123 kWh, l'autonomie maximale peut grimper jusqu'à 594 km. Là encore, ce n'est jamais que 61 km de plus qu'un Tesla Model Y Grande autonomie aux batteries quasiment deux fois moins grosses. Précisons enfin que les modèles de Vinfast seront garantis 10 ans ou 200 000 kilomètres. Un record absou dans la production automobile actuelle...