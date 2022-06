Le détour peut paraître étrange. Pourquoi s'arrêter à Oslo pour dévoiler des voitures fabriquées au Vietnam et destinées à débarquer en Europe, et notamment en France, avant la fin de l'année ? Parce que pour un constructeur de voitures électriques comme Vinfast, il est impossible de faire l'impasse sur la Norvège, le premier pays des autos à zéro émissions du continent. Un pays ou, en 2021, 64,5 % des voitures vendues étaient 100 % électriques. Alors le nouveau constructeur vietnamien a réservé la première européenne de ses deux nouvelles autos au salon de l'auto d'Oslo.

dailymotion Présentation vidéo - Vinfast VF7 et VF9 : le Vietnam accélère

Vinfast on connaît déjà. Pas sur les routes, puisque les premières autos n'arriveront en France qu'au second semestre de cette année, et pas encore dans les showrooms, puisque ces derniers sont actuellement en pleins travaux. Huit seront achevés d'ici peu, et ils devraient être au nombre de 20 d'ici un an en France et atteindre 50 à travers l'Europe. Ces garages siglés de la nouvelle marque ont une particularité : ce ne sont pas des concessions, mais bel et bien des "stores" détenus en propre par le constructeur qui a décidé d'investir énormément d'argent pour s'imposèrent en Europe, mais aussi aux États-Unis.

De très lourds investissements

Car outre son usine vietnamienne, Vinfast est en train de construire une usine aux US, en Caroline du Nord. "Et nous sommes en train d'étudier des emplacements pour en bâtir une autre en Europe" explique Jean-Christophe Mercier, vice-président de Vinfast pour le vieux continent, un poste qu'il occupait déjà précédemment au sein de Nissan Europe. Ce déploiement mondial doit également passer par la mise en place de deux gigafactorys destinées à la production de batteries qui doivent équiper les autos de ce nouveau constructeur qui se consacre dorénavant exclusivement aux voitures à watts, après avoir produit quelques berlines thermiques pour son marché d'origine.

Ces autos, qui doivent débarquer en France d'ici la fin de l'année, on en connaissait une depuis quelques mois, découverte dans les locaux de Pininfarina qui a dessiné ce premier modèle EV 35 VF8. Le design du mythique studio était-il trop consensuel pour les décideurs vietnamiens ? En tout cas, ils ont confié à un autre studio les lignes des deux nouveaux modèles qu'ils ont dévoilés à Oslo. C'est Torino Design qui a réalisé les deux nouvelles autos et pour le moins, elles se font remarquer. Elles ont toutes deux une véritable identité qui permet de les distinguer du flot des SUV du marché, contrairement au VF8, un peu trop sage. Se démarquer lorsque l'on est une marque loin d'être installée, au nom inconnu du grand public, semble une évidence que les dirigeants du constructeur semblent avoir comprise.

Dans le cas du grand SUV VF9, il est difficile de jouer l'indifférence. De par sa ligne très marquée, très carrée, et au décrochage sur la custode arrière affirmé. Mais il risque aussi de faire dévisser les têtes en raison de sa longueur inhabituelle sur les routes de chez nous. Avec ses 5,12 m, et ses 2 m de large, il semble égaré dans nos paysages de compactes et de citadines. Dans son immensité, le gros SUV cache sept places tout en conservant un coffre qui, pour le moment n'est pas mesurable, puisque l'auto exposée à Oslo n'a pas encore son intérieur définitif.

En revanche, ce qui est définitif, c'est sa motorisation et ses deux batteries. La plus petite affiche tout de même 92 kWh, et la seconde atteint carrément 123 kWh. Une seule puissance est avancée pour les deux moteurs qu'elles gavent : 408 ch répartis sur les trains avant et arrière. Ce qui change en revanche d'une batterie à l'autre, c'est bien évidemment l'autonomie qui varie de 438 à 594 km (selon les normes WLTP).

Vue le poids du bestiau, inconnu pour le moment, mais qui devrait très allègrement dépasser les deux tonnes, les chiffres annoncés sont impressionnants et devraient être vérifiés rapidement lors des premiers essais. Car cet énorme VF9 revendique un 0 / 100 km en 6,5s et une pointe à quelque 200 km / h. En revanche, si ce SUV est excessif à plusieurs niveaux, il ne l'est pas dans ses tarifs, puisque, malgré sa taille et ses puissances affichées, il débute à 58 700 euros, pour culminer à 64 100 euros. Mais il a un secret et pas des moindres : ses batteries sont à louer et il en coûtera 120 euros par mois. Un système que Renault avait adopté pour sa Zoe et qu'il a fini par abandonner.

Le petit frère de ce VF9, quant à lui, est beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins américain aussi. Le VF7, dont on sait encore peu de chose et qui débarquera en Europe en 2024, est le plus européen des modèles Vinfast. Son design plutôt compliqué, mais encore une fois, la marque cherche à se faire remarquer, est lui aussi signé Torino Design.

De par ses dimensions, pas encore connues précisément, il devrait se retrouver en concurrence directe avec la Megane E-Tech électrique mais ne devrait pas reprendre les batteries et motorisations du VF9, sans quoi il se risquerait de se transformer en dragster. Ce sera peut-être le premier véritable succès de Vinfast en Europe, en attendant le débarquement du VF6, un SUV urbain, qui va débouler dans le segment qui réalise actuellement les meilleurs scores sur notre continent.