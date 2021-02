Nissan Qashqai 3 : tout ce qu'il faut savoir avant la présentation

Le nouveau Nissan Qashqai en bref - SUV compact - Troisième génération - Moteurs : essence de 140 et 158 ch, hybride de 190 ch.

C'est l'une des plus grosses nouveautés de l'année. Dans quelques jours, Nissan lèvera le voile sur la troisième génération du Qashqai. Un renouvellement à gros enjeux, puisque le Qashqai fait partie des 10 voitures les plus vendues en Europe.

Il est certes devancé par le Volkswagen Tiguan, mais ce dernier est tiré vers le haut par son marché domestique. Le Qashqai est d'ailleurs le seul modèle non européen dans le Top 10 de 2020, c'est dire s'il est apprécié sur le Vieux Continent. Un succès qu'il doit à son statut de pionnier. Nissan a été le premier à proposer un crossover compact, en 2007. Succès immédiat, qui a donné une belle réserve de clients, restés fidèles pour la seconde génération, lancée en 2014.

Le Qashqai a toutefois vu ses ventes décliner ces dernières années. La concurrence est de plus en plus rude et la deuxième génération a fini par prendre des rides. C'est pourquoi la marque ne va pas hésiter à revoir en profondeur sa poule aux œufs d'or, écartant l'idée d'une évolution timide pour ne pas prendre de risque.

Le style va notamment se faire plus musclé et plus anguleux, comme on peut le voir sur les teasers, avec par exemple ces optiques en boomerang. Le Qashqai se mettra à la mode du pavillon flottant, avec une jonction vitrage latéral / lunette arrière. À bord, la présentation sera enfin plus soignée.

Côté technique, il y aura une grosse mise à jour. Le Qashqai va inaugurer une évolution de la plate-forme CMF-C. Cela lui permettra de perdre du poids (60 kg de moins pour la structure par exemple). On attend plus de plaisir au volant, grâce à une direction plus directe, de nouvelles suspensions McPherson et, sur les modèles haut de gamme, un essieu arrière multibras.

L'équipement, déjà à jour sur l'actuelle génération, sera complété, avec par exemple les phares Matrix LED, une surveillance latérale et une assistance à la conduite semi-autonome Pro Pilot qui s'aidera des informations du GPS.

À lire sur Caradisiac

Parmi les points à améliorer sur le Qashqai, il y a la présentation intérieure. Nissan en est conscient et a déjà promis un bond en avant, avec une planche de bord plus soignée, mais aussi plus technologique. On trouvera ainsi un écran tactile 9 pouces et une instrumentation numérique.

Nissan a déjà dévoilé l'offre de moteurs du Qashqai 3. L'événement, ce sera l'arrivée d'un hybride, avec la technologie ePower, proposée pour la première fois en Europe. Il y aura aussi des blocs essences micro-hybrides. Mais pas de diesel.

Le prochain rendez-vous sur Caradisiac : la présentation le 18 février

Jeudi prochain, retrouvez sur Caradisiac la présentation complète du Qashqai de troisième génération, avec enfin toutes les photos officielles sans camouflage !

Les principaux concurrents du Nissan Qashqai