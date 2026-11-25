Les feuilles d’ananas finiront-elles un jour sur nos voitures plutôt qu’à la poubelle ? Nissan s’associe à l’entreprise japonaise Food Reborn pour développer un matériau composite à partir de ces déchets agricoles habituellement inutilisés. Le constructeur dévoile -pour illustrer le potentiel de cette technologie- un capot de voiture de course réalisé à l’aide de fibres végétales.

Le procédé de fabrication présente quelques similitudes avec celui de la fibre de carbone. Les filaments extraits des feuilles sont transformés en fils plats, puis tissés avant d’être associés à une résine. Selon la firme nippone, le résultat affiche des propriétés mécaniques suffisamment intéressantes pour répondre aux exigences du sport automobile tout en réduisant son impact environnemental.

Une utilisation à plus grande échelle à venir ?

Nissan prévoit de partager son savoir-faire industriel avec son partenaire afin de faciliter la production de ce nouveau matériau. Reste à savoir si ce dernier équipera un jour des modèles de série. L’idée d’exploiter des ressources végétales dans l’industrie automobile n’est d’ailleurs pas nouvelle : dans les années 1940, Ford expérimentait déjà des panneaux de carrosserie en plastique intégrant des dérivés du soja.