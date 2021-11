Nouveau Kia Niro : les premières photos officielles

Dans le cadre du salon de la mobilité de Séoul, Kia a levé le voile sur la deuxième génération du Niro, son SUV compact uniquement proposé avec des motorisations électrifiées. Ce sera encore le cas avec le nouveau modèle, qui existera toujours en hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique.

Un trio gagnant : la première génération s'est écoulée à plus de 500.000 exemplaires, un beau résultat pour un véhicule non disponible avec des blocs classiques. Le Niro a notamment connu le succès en Europe.

Pour autant, Kia n'a pas joué la carte de l'évolution prudente ! Le look change en profondeur, avec une silhouette plus anguleuse et des formes plus originales. Le véhicule est inspiré du concept Habaniro, dévoilé en 2019. Au niveau de la proue, la calandre nez-de-tigre est réinterprétée. Plus fine, elle s'étire ici jusqu'aux ailes. On trouve au-dessus le nouveau logo de la marque, posé sur la carrosserie. Les blocs optiques sont abaissés.

De profil, on remarque l'épais montant de custode, qui renforce l'impression d'avoir un Niro plus robuste (mais on a peur pour la rétrovision). Cette partie est ici peinte dans une couleur contrastée. Le long de cette custode, il y a les feux, qui se trouvent presque sur le côté du véhicule. D'ailleurs, une partie des fonctions de l'éclairage est au final intégrée au bouclier !

A l'intérieur, on a une planche de bord enveloppante. La présentation est inspirée de celle de l'EV6, nouveau modèle électrique de Kia, avec deux écrans associés, sans casquette. Kia a utilisé des matériaux écolos : le ciel de pavillon est réalisé à partir de papier peint recyclé, les sièges font appel au polyuréthane biologique et au Tencel issu des feuilles d’eucalyptus. Ces sièges sont promis plus confortables.

Kia n'a pas donné des chiffres pour l'habitabilité et le coffre. Et il n'y a aucun détail technique. Pour en savoir plus, il faudra attendre 2022. Le modèle sera disponible chez nous au cours du second semestre.