Nouveau Nissan Qashqai : présentation le 18 février

L'attente prend quasiment fin. La troisième génération du Nissan Qashqai sera dévoilée le 18 février. L'annonce de la date est accompagnée d'une photo qui montre un bout de la face avant. Un aperçu qui confirme que le design du crossover compact sera plus anguleux, mais aussi plus original avec par exemple des optiques qui forment de grands crochets, avec une partie supérieure qui remonte le long du capot.

Si la présentation est prévue dans deux semaines, on sait déjà beaucoup de choses sur le nouveau Qashqai. Nissan a notamment déjà dévoilé la gamme de motorisations, avec une variante hybride ePower et deux 1.3 essence à micro-hybridation de 140 et 158 ch. La marque a aussi donné un bon avant-goût de la planche de bord. Celle-ci intégrera un écran tactile façon tablette de 9 pouces et une instrumentation numérique 12,3 pouces.

L'équipement sera enrichi avec les optiques Matrix et une évolution du système d'assistance à la conduite ProPilot. Le système prendra ainsi en compte les informations du GPS, pouvant ajuster la vitesse à l'approche d'un virage ou d'un rond-point

