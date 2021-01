Nouveautés 2021 - Coupés - Le plein de chevaux sous le capot des BMW M4 Compétition, Ford Mustang Mach 1, McLaren Artura…

Janvier

Bugatti Bolide

Ce n’est encore qu’un projet, mais la marque Bugatti travaille activement sur une auto extrême et sans compromis qui prendrait le nom de Bugatti Bolide. Dotée d’un bloc W16 8 litres quatre turbos, cette Bugatti Bolide mesure 4,76 m de long, soit 22 cm de plus que la Bugatti Chiron, quant à sa hauteur elle est de moins d’un mètre (99,5 cm précisément). Pare-brise très incliné, éléments aérodynamiques impressionnants, la Bugatti Bolide est taillée pour aller le plus vite possible sur un circuit. Bugatti annonce des performances de très haut niveau pour cette auto dont le bloc-moteur développe 1850 ch, ce qui avec un poids total de 1240 kg (à vide) permet à la Bugatti Bolide d’afficher un rapport poids/puissance extravagant de 0,67 kg par cheval ! Selon le constructeur qui a fait rouler un prototype de cette auto sur le circuit du Castellet, la Bugatti Bolide est capable de rouler à plus de 500 km/h, de passer de 0 à 100 km/h en 2s17, seulement 4s36 pour atteindre les 200 km/h et moins de 8s pour les 300 km/h ! Pour le constructeur alsacien (la marque Bugatti propriété du groupe Volkswagen est basée à Molsheim) le concept,-car Bolide est la réponse à la question " Et si Bugatti pouvait construire une hypersportive pour les circuits qui remplisse les prescriptions de sécurité de la FIA ". On attend encore que Bugatti se décide de produire cette auto en (petite) série pour quelques conducteurs sportifs fortunés, on pourrait en savoir plus dans les semaines qui suivent.

Mars

BMW M4 Compétition

Tout de jaune vêtu, le beau coupé BMW M4 Compétition cache dans son compartiment moteur un bloc six cylindres TwinPower Turbo de 510 ch associé à une boîte M Steptronic à huit rapports. Affichant la grande calandre au style controversée, la BMW M4 Compétition peut passer de 0 à 100 km/h en 3s9. A bord, on a droit également à la couleur jaune sur des sièges baquets en carbone qui disposent d’une sellerie mêlant le jaune fluo au bleu vif. Ce coupé doté de roues arrière motrices pourra s’équiper en option d’une transmission quatre roues motrices (xDrive) avec différentiel actif M et plusieurs modes de conduite (deux ou quatre roues motrices). Le prix de base de cette auto est affiché à 104 550 €.

Juin

Ford Mustang Mach 1

La Ford Mustang Mach 1 est disponible à la commande sur le marché français au tarif de base de 62 400 €, mais attention au malus écologique de 30 000 € qu’il faudra débourser en plus pour acquérir cette auto. Mais ne boudons pas notre plaisir pour autant, car cette Ford Mustang Mach 1 vaut vraiment le coup d’œil et ses performances sont vraiment élevées avec un 0 à 100 km/h en 4s4 avec la boîte manuelle à six vitesses Tremec (en option pour 2500 € on peut choisir une boîte auto à 10 vitesses). Sous le capot on trouve un V8 atmosphérique de 460 ch. Pour passer toute la cavalerie sur la route en limitant les glissades, la Mach 1 est équipée d’un différentiel à glissement limité, d’une suspension calibrée spécifiquement avec amortisseurs magnétiques et de barres antiroulis renforcées. Pour augmenter le plaisir de conduite, la direction est moins démultipliée que sur la Mustang GT et pour l’efficacité et renforcer le look aussi, le diffuseur arrière est celui de la GT500. Pour faire vibrer les oreilles à l’unisson du moteur, la Ford Mustang Mach 1 dispose de la technologie d’échappement actif qui permet d’ajuster le son du moteur en fonction du mode de conduite. Pour le style, la Ford Mustang Mach 1 s’équipe d’une grille de calandre noire inspirée de celle de la Mach1 des années 70, de bandes noires sur le capot et les bas de caisse, de jantes 19 pouces. Dans l’habitacle la sellerie est en cuir noir avec surpiqûres gris clair et bandes de couleur sur le dossier des sièges.

Juillet

Lamborghini Huracán STO

Voiture de circuit homologuée pour la route, la Lamborghini Huracán STO (pour Super Trofeo Omologata) s’inspire largement de la Super Trofeo de course qui participe au trophée monomarque, organisé par Lamborghini. La Lamborghini Huracán STO est animée par un V10 5.2 de 640 ch qui entraîne les roues arrière. Ce bolide à propulsion se veut radical et affiche un poids réduit de 1339 kg, grâce à l’utilisation de pièces de carrosseries en plastique renforcé de fibre de carbone, de roues en magnésium et de passages de roues arrière en titane. Pour être le plus léger possible, l’habitacle est dépouillé au maximum. On trouve aussi un châssis aux voies élargies, des barres antiroulis renforcées, des pneus Bridgestone spécifiques, des freins à disque en carbone-céramique puissants et endurants… L’aérodynamique a fait l’objet d’une attention particulière avec un aileron arrière réglable, une lame en base de l’immense prise d’air à l’avant pour générer un appui optimal. Pour rendre la voiture la plus efficace possible, le conducteur/pilote peut choisir depuis le volant entre trois modes de conduite : piste sèche, piste mouillée et route. La Lamborghini Huracán STO est proposée à la vente en France à 299 294 €.

Septembre

Subaru BRZ

Si la nouvelle Subaru BRZ est commercialisée aux États-Unis à l’automne prochaine, il n’est pas sûr que le coupé japonais arrive en Europe. Parce que la précédente génération n’a connu qu’un succès d’estime et que le malus écologique est trop pénalisant pour ce petit coupé. Si tel était le cas se serait dommage, car la nouvelle mouture du coupé Subaru BRZ à roues arrière motrices devrait afficher des performances plus élevées grâce à un moteur plus puissant, en effet au lieu du 2 litres de 200 ch et 205 Nm de couple de la précédente génération, la nouvelle génération adopte un 2.4 l de 231 ch et 249 Nm de couple. Grâce à l’utilisation de l’aluminium pour le toit, les ailes avant et le capot, la Subaru BRZ arrive à contenir son poids tout en bénéficiant d’un structure plus rigide. Si la Subaru BRZ ne vient pas chez nous, il faudra peut-être attendre l’arrivée de sa cousine de chez Toyota, en effet la firme japonaise devrait remplacer sa Toyota GT86 par une auto qui devrait disposer d’une motorisation hybride moins sujette au malus écologique. Ce coupé Toyota pourrait arriver chez nous en 2022.

Octobre

McLaren Artura

Descendante de la McLaren P1 de 2013, et de la McLaren Speedtail (hommage à la McLaren F1), la nouvelle supercar de McLaren qui s’appellera Artura disposera d’une motorisation hybride. Un moteur V6 biturbo associé à un moteur électrique qui devrait afficher les mêmes performances qu’un moteur V8 McLaren. Cette auto dotée d’un nouveau châssis en fibre de carbone pourra aussi rouler en mode 100 % électrique (sur quelques kilomètres) sans dégager de CO2.

Décembre

Mercedes AMG One

On l’attend depuis 2017, mais l’hypercar Mercedes AMG One devrait être enfin prête pour la fin de l’année. C’est que la mise au point est longue et laborieuse pour installer à bord d’un coupé un moteur de Formule 1. Produite à seulement 275 exemplaires, la Mercedes AMG One dispose d’un V6 turbo hybride de 1.6 litre développant plus de 1000 ch. Ce bloc-moteur est dérivé des monoplaces F1 de Mercedes. Avec ce moteur la marque à l’étoile a remporté le Championnat du monde de F1 en 2015. L’hypercar Mercedes peut atteindre les 350 km/h et les 200 km/h en moins de six secondes. Mais attention, ce sont les chiffres de 2017 quand la voiture a été présentée la première fois, les performances pourraient avoir évoluées depuis.