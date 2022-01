Nouveautés 2022 - Grandes berlines : une nouvelle star française, la Citroën C5 X se frotte aux valeurs sûres, Audi A4 et BMW Série 3

Février

Audi A8

C’est l'an prochain que l’Audi A8 vaisseau amiral de la marque aux anneaux cédera sa place à une grande berline 100 % électrique qui s’inspirera concept-car Grand Sphere. En attendant, l’A8 bénéficie d’un petit lifting pour mieux gérer sa fin de carrière. À l’occasion elle affiche un style plus agressif avec une calandre plus large ornée d’un nouveau motif en 3D. Les projecteurs ont aussi été modifiés avec une nouvelle signature lumineuse et un décroché sur le bord inférieur, à l’intérieur des blocs optiques, on trouve une technologie Matrix LED. Les boucliers avant et arrière subissent eux aussi des évolutions tandis que les feux arrière à technologie OLED numérique disposent d’une signature lumineuse qui peut être personnalisée. Dans l’habitacle, de nouveaux matériaux apparaissent comme la microfibre durable Dinamica, on trouve également un nouveau système d’infodivertissement, l’écran tactile se pilote désormais à la voix (Hey Audi). Il y a aussi des liseuses Matrix à l’arrière, des écrans 10,1 pouces au dos des sièges pour les passagers arrière, un système Bang & Olufsen avec 23 enceintes, l’Audi A8 sait recevoir à condition que l’on pioche dans le catalogue d’options. De nouvelles aides à la conduite sont également proposées comme la fonction parking auto (la voiture peut se garer toute seule)… Sous le capot on trouve le bloc six cylindres diesel 50 TDI de 286 ch, viendra plus tard la motorisation hybride rechargeable (60 TFSI e) qui dispose désormais de 462 ch au lieu de 449 ch. C’est la seule motorisation disponible avec la version limousine qui affiche 5,30 m de long, alors que la version “courte“ mesure 5,17 m de long. Vous pouvez aussi opter pour la version sportive Audi S8 dotée d’un puissant V8 4.0 TFSI de 571 ch. Les tarifs de cette grande berline débutent à 99 000 €.

Mars

Citroën C5 X

La marque aux chevrons n’avait plus de grande berline dans sa gamme depuis l’arrêt de la production de la Citroën C5 en 2017 pour le marché européen. La Citroën C5 X vient combler ce manque en proposant un mélange de berline, de break et une touche de SUV. Affichant 4,81 m de long, la Citroën C5 X est une auto originale avec une face ornée d’une signature lumineuse en forme de X, un épaulement sur les flancs qui rappelle celui de la Citroën XM, un pavillon flottant et une signature lumineuse très travaillée à l’arrière. Dans l’habitacle, le style est moderne et épuré avec un écran d’infodivertissement de dix pouces sur les versions de base et de douze pouces format panoramique sur les finitions les plus hautes. L’instrumentation est numérique et s’affiche sur une dalle de sept pouces de diagonale et l’on a droit à une instrumentation tête haute dernier cri. L’espace de vie est spacieux et le confort optimal, à l’image des grandes berlines Citroën d’antan, grâce à des sièges dotés de la technologie Advanced confort et à la présence d’une suspension à butées hydrauliques progressives (suspension pilotée avec la version à motorisation hybride). Si la Citroën C5 dispose d’une offre de trois motorisations, il n’y a pas de moteur diesel au menu, mais une motorisation hybride rechargeable de 225 ch qui voisine avec deux blocs PureTech, un 1.2 de 130 ch et un 1.6 de 180 ch, toutes ces motorisations sont associées avec une boîte automatique à huit rapports. Cette grande berline Citroën est produite en Chine et affiche un très bon rapport prix/équipement avec une entrée de gamme positionnée à 32 900 €.

Juin

BMW Série 3

Le restylage de la BMW Série 3 est en préparation. La marque ne devrait effectuer que de légères retouches de style sur son auto qui conservera sa calandre (pas de calandre hypertrophiée façon BMW Série 4), mais verra ses boucliers modifiés. C’est à bord que les modifications seront les plus importantes avec une planche de bord totalement remaniée inspirée de celle de l’électrique BMW i4 (voir photo). Et à propos d’électrique, le restylage de la BMW Série 3 devrait être l’occasion pour la marque munichoise de lancer sa BMW Série 3 électrique, une concurrente sérieuse pour la Tesla Model 3.

Décembre

Audi A4

Pour la fin d’année, Audi prévoit la présentation de sa nouvelle Audi A4 qui existera toujours en version berline et break. Cette auto qui sera commercialisée en 2023 devrait afficher un look plus musclé, une offre d’équipements high-tech augmentée et des motorisations largement électrifiées. Dans l’habitacle il y aura une multiplication d’écrans avec pratiquement plus de boutons de commandes, la commande vocale (Hey Audi) sera largement utilisée pour mettre en route la plupart des équipements de l’auto. Du côté des motorisations il y aura du changement avec plusieurs motorisations hybrides rechargeables, la version sportive Audi RS 4 aura sans doute droit à une telle motorisation. Audi pourrait profiter du lancement de son modèle pour lui adjoindre une version électrique A4 e-tron qui utiliserait la base technique PPE étudiée conjointement par Audi et Porsche.