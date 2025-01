Nouveautés 2025 : Grandes berlines – Tandis que Jaguar se réinvente, qu’Audi fusionne A6 et A7 et dégaine son Audi A4 e-tron, les constructeurs chinois lancent les Lynk & Co 07 et Polestar 5.

Janvier

Rolls-Royce Ghost Series II/Restylage (Thermique)

Elle arrive la Rolls-Royce Ghost restylée, enfin pas restylée puisque Rolls-Royce ne parle jamais de lifting, mais plutôt d'une évolution, qui permet à Ghost d'afficher le nom de Series II. Il faut dire aussi que le lifting est léger et l'on découvre de nouvelles optiques avant et arrière, un bouclier avant redessiné, de nouvelles jantes de 22 pouces. Dans l’habitacle, le système d’infodivertissement est mis à jour et l’instrumentation devient numérique tandis que les passagers arrière peuvent désormais connecter deux appareils externes aux écrans placés au dos des sièges avant. Dans le compartiment moteur on retrouve avec plaisir le même V12 de 6,75 litres et 571 ch. La version Black Badge quant à elle dispose aussi du même V12 qui affiche sous son capot toujours 600 ch.

Mars

Volvo ES90 (Électrique)

La grande berline électrique de Volvo sera dévoilée en mars prochain et viendra prendre place dans la gamme de la marque suédoise. Malgré sa motorisation électrique, La Volvo ES90 est l’héritière de la Volvo S90 qui n’est plus présente au catalogue depuis 2023. Cette auto devra beaucoup au SUV Volvo EX90 qui l’a précédé, puisqu’elle utilisera la plateforme SPA2 et sera dotée d’une batterie de 111 kWh afin de lui assurer une autonomie d'environ 650 km. Cette auto proche des 5 mètres de long devrait être disponible en plusieurs versions dont une version à propulsion développant 279 ch et une version à deux moteurs électriques (transmission intégrale) de 500 ch.

Avril

Polestar 5 (Électrique)

La marque chinoise propriété de Geely va enfin faire ses débuts en France avec le grand SUV Polestar 3 et le SUV Coupé Polestar 4, mais il y aura aussi une grande berline électrique à se mettre sous la dent, la Polestar 5. Celle-ci poursuit encore ses essais de mise au point du côté du cercle polaire, mais devrait faire son apparition chez nous au printemps prochain. Cette auto affichera comme particularité, à l'instar du SUV Polestar 4, de ne pas disposer de lunette arrière, remplacée par une multitude de radars et de caméras. Cette auto sera dotée de belles performances avec une plateforme dotée d'une architecture 800 volts pour des temps de recharge courts, deux moteurs électriques animeront cette berline (un sur chaque essieu) et développeront la belle puissance de 884 ch.

Mai

Lynk & Co 07 (Thermique)

Pour le moment la gamme française de la marque chinoise Lynk & Co ne comprend que deux modèles Lynk & Co 01 et Lynk & Co 02, il s’agit de deux SUV, le premier est hybride rechargeable, le deuxième est électrique. Mais la marque Lynk & Co fondée par le groupe chinois Geely et le constructeur suédois Volvo (propriété également de Geely) n’imagine pas qu'il n'y ait que des SUV dans sa gamme, ce que confirme la vision de la nouvelle grande berline qui se nomme Lynk & Co 07. Cette berline affiche un gabarit de 4,80 m et utilise la plateforme CMA Evo de Geely et une motorisation thermique associée à une motorisation électrique pour une puissance cumulée de 381 ch. L’autonomie électrique est selon le constructeur de 102 km. Vendue en Chine, cette berline pourrait arriver en Europe au printemps prochain.

Juin

Mazda 6e (Électrique)

C’est l’une des surprises du dernier Salon de Bruxelles, la présence de la nouvelle Mazda 6 sur le stand du constructeur japonais. Il s’agit désormais d’une Mazda 6e puisque cette nouvelle grande berline japonaise délaisse les motorisations thermiques pour des motorisations électriques. Avant de créer une plateforme spécifique faite maison en 2027 pour un ou plusieurs modèles la marque, Mazda s’est associée avec le constructeur chinois du groupe Chang’an qui lui a proposé de récupérer la plateforme de sa Deepal SL03 pour en faire une Mazda 6e. Si la nouvelle Mazda a plutôt belle allure, elle ne dispose pas d’une autonomie très importante. Seulement 479 km pour la version de 258 ch et 552 km pour la version « Long range » de 245 ch. C’est mieux pour cette dernière qui, hélas, ne dispose que d’une puissance de charge de 95 kW en courant continu (il faut alors 45 minutes pour passer de 10 à 80 %), alors que la première version affiche une puissance de recharge de 200 kW (moitié moins de temps pour passer de 10 à 80 %), ce qui est bien plus efficace pour une grande routière comme devrait l'être la Mazda 6e.

Juillet

Audi A7 (Thermique)

La nouvelle Audi A7 ne disposera que de motorisations thermiques électrifiées, laissant à l’A6 e-tron (elle est déjà en vente) le soin de s’équiper de motorisations électriques. Résultat de ce partage des tâches, l’Audi A7 intègre une nouvelle famille qui remplace à la fois les A6 et A7 tout en ne conservant que deux types de carrosseries berline et break, ce qui condamne la carrosserie Sportback de l’A7. Toutes ces autos auront droit à des motorisations thermiques dotées d’une hybridation légère 48V et il y aura aussi de l’hybride rechargeable pour animer cette nouvelle A7 qui affichera une allure proche de celle de l’Audi A5. Une A5 qui remplace l’ancienne A4, la nouvelle A4 étant désormais électrique.

Septembre

Hyundai Ioniq 6 N (Électrique)

La marque coréenne Hyundai profitera du restylage de sa « streamliner » Ioniq 6 pour proposer la version la plus énervée de son modèle, la Ioniq 6 N. La Hyundai Ioniq 6 N devrait bénéficier du même équipage mobile que celui de la Hyundai Ioniq 5 N qui dispose de deux moteurs électriques cumulant la puissance respectable de 601 ch. Une puissance qui peut passer pendant 10 secondes de 601 à 650 ch grâce à un petit bouton « Boost » placé sur le volant. En ce qui concerne le restylage, la Ioniq 6 devrait avoir à l’avant un double regard, tandis que les motorisations électriques (229 et 325 ch) du modèle actuel devraient être reconduites sur la version « standard » de la Ioniq 6.

Octobre

Mercedes Classe S/Restylage (Thermique)

Face à des modèles électriques qui tardent à atteindre les objectifs de vente voulus par les constructeurs, Mercedes comme beaucoup d’autres est contraint de faire vivre le plus longtemps possible ses modèles thermiques. C’est le cas de la Mercedes Classe S qui va bénéficier d’un restylage afin de poursuivre sa carrière sereinement. La Classe S donc sera restylée tout comme la version Maybach de cette grande berline. Au menu de ce lifting, une calandre plus haute, un graphisme lumineux des projecteurs copié sur celui de la Classe E qui dispose de LED en forme d’étoile, des boucliers avant et arrière modifiés tandis que les feux arrière bénéficieront d’un nouveau graphisme interne. Il ne devrait pas y avoir de gros changements en ce qui concerne les motorisations, en revanche une mise à jour de toutes les aides à la conduite sera effectuée.

Novembre

Audi A4 e-tron (Électrique)

La nouvelle Audi A4 e-tron remplace la précédente A4 en se dotant exclusivement de motorisations électriques, tandis que la nouvelle A4 thermique se nomme désormais Audi A5. Cette Audi A4 e-tron toute nouvelle bénéficie de la plateforme PPE qui sert aussi au groupe Volkswagen, mais aussi au SUV Porsche Macan Electric. Il y aura toujours deux carrosseries (berline et break) au menu de cette future Audi A4 e-tron qui devrait être disponible en concession en 2026.

Décembre

Jaguar Type 00 (Électrique)

Ce n’est pour le moment qu’un concept car pour le moins déroutant. Jaguar se réinvente en proposant une étude de style Jaguar Type 00 qui préfigure les nouveaux modèles de la marque au Jaguar. Il s’agit pour le moment d’un grand coupé, mais l’on sait que la marque anglaise va proposer une berline comme premier modèle de sa nouvelle gamme avant de dévoiler sans doute un SUV. Ce premier modèle pourrait être dévoilé vers la fin de l’année s’inspirera peu ou prou de ce concept car. La nouvelle berline utilisera une plateforme conçue spécialement pour les modèles électriques et deviendra un modèle puissant qui pourra atteindre les 1 000 ch de puissance cumulée lorsqu’il sera équipé de plusieurs moteurs électriques. Jaguar annonce aussi que l'autonomie de ce modèle pourrait être de presque 800 km. Prévu pour la fin d'année on doit donc patienter avant de savoir si ce modèle de série sera aussi élégant que la plupart des Jaguar « thermiques » qui l’ont précédé.