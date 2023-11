Nouveautés automobiles 2024 : le calendrier

Bien entendu, en ce qui concerne les nouveautés automobiles de 2024, les SUV seront toujours aussi nombreux et parmi ceux-ci il y aura de nouveaux modèles disposant d’une motorisation 100 % électrique. Il convient aus de ne pas oublier les autres carrosseries de véhicules, en particulier les berlines qui animent toujours le marché. Elles aussi connaîtront une électrification poussée.

C’est au fil des quatre trimestres de l’année 2024 que les nouveautés automobiles vont arriver dans les concessions. Parmi les modèles les plus attendus, il y aura bien sûr des nouveautés françaises et à ce sujet Renault va faire très fort en proposant en 2024 un nombre important de modèles inédits dont les Renault 5 E-Tech, Renault Scénic E-Tech, Renault Rafale, Renault Grand Captur… Pour le groupe Stellantis, l’année promet également d’être studieuse avec la Citroën C3 et le SUV Citroën C3 Aircross et il y aura aussi les nouveaux Peugeot 3008 et Peugeot 5008.

Parmi les nouveautés étrangères de 2024, il y a de quoi se réjouir. Le SUV Dacia Duster devrait faire son petit effet tout comme la nouvelle Fiat Panda. Déjà dévoilées, les nouvelles générations de Volkswagen Tiguan et Volkswagen Passat SW seront également au menu, tandis que le SUV inédit Alfa Romeo Brennero et les nouvelles générations d’Audi Q5, BMW X3, Opel Crossland, Toyota Land Cruiser feront à coup sûr, la une de l’actualité.