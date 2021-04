Nouvelle Citroën C5 : ce qu'il faut savoir avant la présentation lundi sur Caradisiac

Commençons par préciser un point délicat : le nom C5 n'est pour l'instant qu'une hypothèse ! Citroën a teasé à deux reprises le véhicule, mais la marque n'a jamais évoqué son appellation. Si un doute est permis sur C5, c'est parce que le constructeur a lancé le C5 Aircross, un SUV compact long de 4,50 mètres. Or, le nouveau modèle sera bien plus grand. Pour le placer au-dessus, on peut donc imaginer le retour de l'appellation C6 !

Avec ce véhicule, Citroën va enfin faire son retour sur le segment des familiales. Mais comme on a pu le voir avec des photos de prototypes, la marque va miser sur une silhouette originale, à mi-chemin entre la berline et le break. Un deux en un qui va lui permettre de ne proposer qu'une carrosserie capable de séduire l'Europe et la Chine. L'Empire du Milieu sera d'ailleurs une priorité, au point que le modèle ne sera produit qu'en Asie ! Ce véhicule devrait même y être lancé en avant-première, plusieurs mois avant le Vieux Continent. Les commandes pour les clients français devraient être lancées à la rentrée.

Côté look, on trouvera les dernières évolutions du style Citroën, avec à l'avant une calandre dont les barrettes se prolongent au niveau des optiques, toujours sur deux niveaux. La signature lumineuse formera ainsi un V. Il en sera de même à l'arrière. Pour plaire à la clientèle chinoise, la voiture devrait mettre l'accent sur l'habitabilité. Et en bonne Citroën, elle soignera son confort, avec notamment la présence des suspensions à butées hydrauliques progressives.

Reposant sur la dernière évolution de la plate-forme EMP2, cette nouvelle "C5" sera assurément proposée avec une motorisation hybride rechargeable, au moins la déclinaison 225 ch, déjà utilisée par le C5 Aircross. Elle proposera bien sûr des blocs thermiques classiques mais pourrait faire l'impasse sur le diesel.

Quelques jours avant la présentation, Citroën a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo teaser, où l'on voit des bouts du véhicule, par exemple les feux et le traitement de la custode.

Le haut de gamme des chevrons sera uniquement produit en Chine ! C'est en effet le marché prioritaire, qui doit absorber une bonne partie de la production.

