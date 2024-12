Opel Frontera : le cousin du Citroën C3 Aircross peut-il inquiéter un Dacia Duster ?

Le Frontera propose seulement deux niveaux de finitions. Hélas, difficile de se contenter de la première, les options intéressantes étant comprises dans d'onéreux packs qui font grimper la note au niveau du haut de gamme…

A priori, la finition d'appel Édition peut paraître satisfaisante, avec notamment 6 airbags, des aides à la conduite, la clim, l'instrumentation numérique, le Bluetooth, les radars de recul, les phares à Led, et des enjoliveurs qui imitent bien les jantes alliage. Sauf qu'elle oublie le système multimédia, imposant alors de connecter un smartphone pour écouter la musique. Dur à avaler pour un véhicule à 26 000 € minimum. Et pour en bénéficier, il faut opter pour le pack Techno incluant recharge smartphone par induction et caméra de recul, à 1 200 €. Par ailleurs, les sièges avant avec poches aumônières au dos, ainsi que l'accoudoir central, sont également aux abonnés absents. Vous les souhaiteriez ? Cela fera 1 000 € supplémentaires, la clim auto étant alors imposée.

De fait, la finition GS qui offre l'ensemble, avec en plus les jantes alliage, l'aide au stationnement avant, le surveillant d'angles morts et les rétroviseurs chauffants et rabattables électriquement, pour 2 500 €, s'impose naturellement, d'autant qu'on s'y retrouvera au moment de la vente. Mais on est loin d'un esprit Low Cost, certains petits budgets préférant choisir des équipements à la carte pour réduire les dépenses… Pendant que l'on parle d'options : le pack qui comprend un toit blanc et des jantes en acier assorties s'affiche quant à lui à 700 €. Rude, là aussi.

Le point techno : deux mots sur l'électrique… Comme la version thermique, l'électrique affiche des tarifs alléchants. À 26 000 €, bonus de 3 000 € déduit, la proposition est tentante, surtout pour un SUV de quasi 4,40 m de long. Mais en attendant un essai complet avec mesures à l'appui, gardons la tête froide, Stellantis annonçant une batterie LFP de seulement 44 kWh utiles et une autonomie en cycle mixte de 305 km : des valeurs inférieures à ce que propose une simple Peugeot e208…