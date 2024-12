Opel Frontera : le cousin du Citroën C3 Aircross peut-il inquiéter un Dacia Duster ?

La concurrence : de tous bords

Suivant la version choisie, l'Opel Frontera n'a pas les mêmes concurrents. Concernant notre version microhybride, on lui opposera naturellement son cousin Citroën C3 Aircross, mais aussi le tandem Renault Symbioz/Dacia Duster du groupe Renault à hybridation intégrale, même si seul le Roumain affiche des tarifs aussi bas. Certains pourront le confronter également à des SUV aux formats plus contenus, tels que le Peugeot 2008. En version 7 places, on le comparera plutôt à un Jogger. Quant à la version électrique, on la situera plutôt face des BYD Dolphin ou MG4, même si ces deux Chinois ne prennent pas l'apparence d'un SUV.

À retenir : rat des champs…

Plutôt bon marché, spacieux, souplement amorti et disposant ici d'une mécanique microhybride à la fois tonique et sobre dans l'ensemble, ce nouvel Opel Frontera ravira les familles à budget limité. Du moins celles qui ne sont pas trop regardantes sur la finition et évoluent peu en ville, les phases en tout électrique y étant plutôt rares quand la circulation se densifie, et la transmission manquant de douceur à basse vitesse. De quoi, à première vue, piquer quelques clients au Duster, mais pas pour autant lui faire de l'ombre.

Caradisiac a aimé

Tarif contenu

Espace intérieur

Tonus mécanique

Consommation sur route

Caradisiac n'a pas aimé

À-coups à basse vitesse

Finition

Comportement pantouflard

Options imposant des packs