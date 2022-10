Opel GrandLand GSe, 300 chevaux sous le capot

Il y a quelques jours, Opel levait le voile sur l'Astra GSe. La compacte de la marque à l'éclair inaugure une nouvelle appellation « sportive mais pas trop », destinée aux modèles hybrides rechargeables et potentiellement 100% électriques.

Le Grandland GSe adopte exactement la même formule, avec une présentation extérieure plus sportive ajoutant des boucliers à peine plus agressifs et même une peinture bi-ton dans l'exemplaire montré en photo. L'intérieur reçoit lui aussi quelques petites touches sportives avec des sièges en Alcantara au profil plus enveloppant.

300 chevaux mais pas de grosse nouveauté

Alors que l'Astra GSe se contente d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable de 225 chevaux connecté aux seules roues avant (identique à celui proposé notamment sur la Peugeot 308), le Grandland GSe préfère la version Hybrid4 du Peugeot 3008 dans sa version à 300 chevaux (et 520 Nm de couple) avec la transmission intégrale. Pas une nouveauté sur le Grandland en soi puisque le SUV familial allemand était déjà disponible au catalogue depuis 2020 avec cette mécanique. Ainsi motorisé, il abat le 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et peut filer à 235 km/h.

Opel annonce bien une suspension modifiée et raffermie, avec de nouveaux amortisseurs Koni FSD et une meilleure efficacité dynamique. Mais comme pour l'Astra, les modifications semblent assez limitées et on reste loin d'une Insignia OPC par exemple. On ne connaît pas encore le prix mais chez Peugeot, le 3008 GT démarre actuellement à 55 500€.