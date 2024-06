Petite victoire pour la Renault Clio face à la Peugeot 208 en mai

La lutte pour la première place du marché automobile français est un duel presque éternel entre les citadines de Peugeot et de Clio. Ces dernières années, c’est la voiture de la marque au lion qui avait réussi à prendre l’avantage, la 208 de seconde génération ayant battu la Clio de cinquième génération à la régulière depuis le lancement des deux voitures. En 2023, toutefois, la Clio avait réussi à repasser devant grâce à l’arrivée de sa version restylée.

Depuis le début de l’année 2024, la Peugeot 208 a repris assez largement la première place. Dans le dernier baromètre des ventes, la citadine du constructeur de Sochaux revendiquait 44 519 unités vendues sur les cinq premiers mois de l’année contre 38 925 exemplaires pour la Clio. Mais sur ce dernier mois de mai 2024, la Clio est repassée devant : comme le rapportent les journalistes d’Auto Infos sur la base des chiffres d’AAA et de la PFA, la citadine de la marque au losange a trouvé 7 893 clients sur cette période contre 7 665 pour sa rivale.

La 208 ne pourra sans doute pas être rattrapée

Sachant que la Clio n’a devancé la 208 sur ce dernier mois que pour 228 unités et compte tenu de l’écart actuel depuis le début de l’année, l’avance de la Peugeot paraît désormais irrattrapable à la régulière. Rappelons qu’elle a largement profité de l’existence de sa version électrique, la E-208, pour prendre cette avance : écoulée à 3 767 exemplaires en mars et même à 4 132 unités en février où elle a bénéficié du fameux leasing social, la Peugeot laisse le choix entre le thermique et l’électrique. Chez Renault, la 5 E-Tech arrive mais ne sera évidemment pas comptabilisée dans les ventes de la Clio.