Peugeot 208 : nouvelle gamme et une série spéciale Style

Un an après son arrivée dans les concessions, la 208 revoit sa gamme. Alors, rien ne bouge du côté des motorisations. Pour l'essence, la citadine propose toujours en entrée le petit 75 ch. Puis il y a les PureTech de 100 et 130 ch. Le 130 ch a en série la boîte automatique, qui est en option sur le 100 ch. La 208 propose toujours un diesel, le BlueHDi 100 ch, et existe en 100 % électrique, avec bloc de 100 kW (136 ch).

Le changement concerne les finitions. Selon une grille publiée sur le forum Worldscoop, la 208 adopte la nouvelle structure de gamme de Peugeot, avec des niveaux Pack pour les Allure et GT. Elle conserve en revanche la variante de base Like. Autre nouveauté de cette fin d'année : une première série spéciale, la Style.

Les finitions et principaux équipements de série

Like : six airbags, freinage d'urgence, alerte active de franchissement de ligne blanche, reconnaissance des panneaux de signalisation, allumage automatique des feux, régulateur/limiteur de vitesse, climatisation manuelle, vitres avant électriques, radio sur écran tactile 5 pouces noir et blanc.

: six airbags, freinage d'urgence, alerte active de franchissement de ligne blanche, reconnaissance des panneaux de signalisation, allumage automatique des feux, régulateur/limiteur de vitesse, climatisation manuelle, vitres avant électriques, radio sur écran tactile 5 pouces noir et blanc. Active : Like + crocs de LED, rétros électriques et dégivrants, écran tactile 7 pouces, Mirror Screen (en plus sur électrique : clim auto, écran 3,5 pouces dans l'instrumentation).

: Like + crocs de LED, rétros électriques et dégivrants, écran tactile 7 pouces, Mirror Screen (en plus sur électrique : clim auto, écran 3,5 pouces dans l'instrumentation). Allure : Active + phares et feux LED, frein de stationnement électrique, aide au stationnement arrière, capteur de pluie, climatisation automatique, jantes 16 pouces.

: Active + phares et feux LED, frein de stationnement électrique, aide au stationnement arrière, capteur de pluie, climatisation automatique, jantes 16 pouces. Allure Pack : Allure + caméra de recul, instrumentation numérique.

: Allure + caméra de recul, instrumentation numérique. GT : Allure Pack + feux de route automatiques, aide au stationnement avant, surveillance des angles morts, jantes 17 pouces, navigation sur écran tactile 10 pouces.

: Allure Pack + feux de route automatiques, aide au stationnement avant, surveillance des angles morts, jantes 17 pouces, navigation sur écran tactile 10 pouces. GT Pack : GT + conduite semi-autonome niveau 2, sièges avant chauffants, accès/démarrage mains libres.

La série spéciale Style

Elle est basée sur le niveau Active, avec en plus : jantes 16 pouces, phares LED, aide au stationnement arrière, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, monogramme Style sur la custode, vitres arrière et lunette surteintées.

Les prix

Essence

PureTech 75 ch BVM5 > Like : 16.000 €, Active : 17.700 €, Style : 18.750 €.

PureTech 100 ch BVM6 > Style : 19.950 €, Allure : 20.800 €, Allure Pack : 21.800 €, GT : 23.600 €, GT Pack : 24.600 €. (EAT 8 + 1.700 €)

PureTech 130 ch EAT8 > Allure Pack : 25.400 €, GT : 27.200 €, GT Pack : 28.200 €.

Diesel

BlueHDI 100 ch BVM6 > Like : 18.700 €, Active : 20.400 €, Style : 21.450 €, Allure : 22.300 €, Allure Pack : 23.300, GT : 25.100 €, GT Pack : 26.100 €.

Electrique