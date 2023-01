Peugeot a reculé dans le monde en 2022

Peugeot vient de communiquer sur ses résultats de ventes de l’année 2022. Le constructeur au lion explique avoir immatriculé 1 056 182 autos dans la planète ces douze derniers mois, sans préciser qu’il en avait écoulé 1 214 851 en 2021. Il faut dire que le contexte n’a été bon pour aucun constructeur généraliste ou presque l’année dernière sur le Vieux Continent, avec des ventes qui ont baissé sur les marchés les plus importants. Rien qu’en France, la chute pour Peugeot est de 15,6% en 2022 (un repli encore pire que Renault à -14,7%).

Dans le détail, Peugeot a vendu très exactement 772 466 autos en Europe élargie (EU30), avec une part de marché de 5,5%. Le second marché de la marque est celui de l’Amérique Latine, avec 108 065 Peugeot vendues là-bas en 2022 (part de marché à 3%). La région Moyen-Orient et Afrique suit avec 97 293 autos écoulées en 2022 (part de marché à 2,8%), devant l’Asie Pacifique – Chine et ses 70 148 autos vendues (part de marché de 0,6%) et l’Amérique du Nord – Mexique avec 8 210 véhicules distribués (0,04% de parts de marché). Peugeot se félicite d’avoir augmenté de 3,7% ses ventes en dehors d’Europe, mais elle reste très dépendante des résultats sur le Vieux Continent d’après ces chiffres.

Quelques éléments de satisfaction

Le communiqué officiel met évidemment l’accent sur les bons points de ces résultats en 2022. Il précise qu’une Peugeot sur cinq immatriculée en Europe était un modèle électrifié (hybride rechargeable ou électrique). Il se félicite de la position de voiture la plus vendue d’Europe de la Peugeot 208, mais aussi de la place de leader de sa version e-208 sur la catégorie des citadines électriques. Cette 208 est aussi la voiture la plus vendue au Danemark, Peugeot s’imposant par ailleurs comme le premier constructeur en France et au Portugal sur les voitures particulières. La France reste naturellement le premier marché de Peugeot (305 065 unités) devant l’Italie (77 800), le Royaume-Uni (73 725), l’Espagne (69 488), l’Allemagne (50 884), le Brésil (41 773), la Chine (39 674), la zone Belux (38 802), l’Argentine (35 699) et la Turquie (32 666). Le best-seller de Peugeot dans le monde en 2022 est la 208 avec 299 131 exemplaires écoulés, devant le 2008 (185 425), le 3008 (145 627) et la 308 (99 373). La marque compte beaucoup sur sa 408 pour progresser sur le segment des familiales et des crossovers de taille moyenne, réputé plus rentable que celui des petites autos.