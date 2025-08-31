Plusieurs nouveautés à voir sur le stand DS au Salon de Lyon

DS N°8

Ds exposera au Salon de Lyon, le nouveau fleuron de sa gamme. La nouvelle n°8, un crossover électrique de bon format, peut parcourir 750 km en une charge. La DS Numéro 8, tel un parfum de luxe à la française, est un coupé 4 portes 100% électrique. Elle mesure 4,82 m et viendra concurrencer l’Audi Q6 e-tron, la Lexus RZ ou encore la Tesla Model Y. Pour cela DS a misé sur un style clivant. DS annonce que sa nouvelle n°8 est capable de parcourir pas moins de 750 km, et plus de 500 km sur autoroute en une charge. La n°8 repose sur une architecture 400 volts. Sa puissance maximale de recharge DC 160 kW en DC est moins importante que celles de certaines concurrentes, ce qui induit des temps plus importants à la borne. Trois versions seront disponibles. La première associe un moteur de 230 ch en traction et une batterie de 74 kWh. La seconde associe un moteur de 245 ch, une grosse batterie de 97,2 kWh et une transmission à deux roues motrices. Il s’agit de la version grande autonomie capable de rouler 750 km en une charge.

DS N°4 restylée

Lancée en 2021, la DS 4 de seconde génération vient de subir son restylage de mi-carrière. Mais elle a aussi changé de nom, la marque « premium » du groupe Stellantis ayant décidé de modifier la stratégie de désignation de ses modèles pour leur donner un côté haut de gamme. Après la N°8 présentée il y a quelques mois, elle devient ainsi « N°4 ». Bénéficiant d’un design extérieur revu, d’un habitacle retouché et d’une inédite motorisation électrique en plus de l’essence à hybridation légère, de l’hybride rechargeable et du diesel, cette « nouvelle » Ds N°4 sera présente à Lyon aux côtés de sa grande sœur.

DS 7

La DS 7, SUV premium, sera également de la partie. Restylé récemment, il se distingue par son design plus raisonnable, sa signature lumineuse et ses matériaux nobles. L’offre débute avec le moteur diesel BlueHDi 130 ch à partir de 49 750 €. La gamme propose aussi des versions hybrides rechargeables E-TENSE de 225, 300 et 360 ch. Le haut de gamme, l’E-TENSE 360 ch 4x4, atteint 75 800 €, soit, des prix proches des SUV premium allemands.

DS 3

Le SUV urbain sera renouvelé l'année prochaine. Il sera également présente à Lyon pour vivre ses dernières heures. L’offre thermique repose sur le moteur essence PureTech 130 ch avec boîte automatique EAT8. La version électrique E-TENSE de 156 ch promet jusqu’à 404 km d’autonomie WLTP. Les prix débutent à environ 33 500 € pour la version thermique et 40 700 € pour l’électrique.

