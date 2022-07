Porsche 911 GT3 RS : 17 août, présentation de la nouvelle génération

La nouvelle Porsche 911 GT3 RS se prépare activement pour sa présentation. Ce bolide dont Porsche nous présente quelques images du prototype sera révélé, le 17 août prochain à 17 heures. Tout de noir vêtu, le prototype de la Porsche 911 GT3 RS cache encore les modifications aérodynamiques qui ont été apportées par les ingénieurs de la marque. Comme l’indique Andreas Preuninger, Directeur GT Model Line, « … nous nous sommes concentrés principalement sur les questions d'aérodynamique et de châssis lors du développement de la nouvelle 911 GT3 RS… ». Est-ce à dire que le moteur de la GT3 911 RS qui développe jusqu’à présent 520 ch ne verra pas sa puissance augmenter, il est encore trop tôt pour le savoir.

Ce qui est sûr en revanche, c’est que la Porsche 911 GT3 RS s’inspire des voitures de course Porsche 911 RSR et Porsche 911 GT3 R GT, et qu’elle devrait comme nous l’avons constaté sur les prototypes tournant sur le Nürburgring disposer d’éléments aérodynamiques mobiles. Ainsi l’imposant aileron arrière était équipé de petits vérins pour modifier l’inclinaison de la lame en roulant. Sur les images communiquées par Porsche aujourd’hui, ces petits vérins sont absents ou camouflés. Par contre, on distingue les petites dérives situées de part et d’autre du toit, chargées de canaliser l’air vers l’arrière. Nous vous donnons donc rendez-vous le 17 août à 17 heures pour tout savoir sur cette nouvelle 911 GT3 RS.