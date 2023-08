Porsche 911 S/T (2023) : 308 976€ qui risquent de prendre de la valeur

24 versions de la Porsche 911, ça ne faisait visiblement pas assez. A l’occasion du 60ème anniversaire de la sportive allemande, le constructeur de Zuffenhausen lui donne une inédite variante S/T dont le nom renvoie à une vieille 911 de course de course limitée à 24 exemplaires au tout début des années 70. Elle n’a pourtant pas grand-chose avec cette illustre ancêtre sur le plan technique puisqu’elle se destine exclusivement à la route. Elle s’éloigne même carrément de la vocation de la 911 dont elle se rapproche le plus techniquement, la GT3 RS : tout en reprenant exactement le même flat-six atmosphérique de 4,0 litres poussé à 525 chevaux, elle évite le monstrueux kit aérodynamique de sa sœur pistarde et arbore une carrosserie plus épurée, sans énormes ailerons et autres appendices aérodynamiques.

Ce moteur aux montées en régime ébouriffantes se connecte exclusivement à une boîte manuelle à six vitesses, alors que la GT3 RS impose habituellement la PDK à double embrayage et palettes au volant. Par rapport à la 911 GT3 qui propose elle aussi une transmission à vrai levier de vitesse, cette 911 S/T retravaille profondément sa boîte avec un embrayage ultraléger et un volant moteur à une seule masse, en plus de rapports raccourcis. Soit 10,5 kg d’allégement rien qu’à ce niveau, en plus de panneaux de carrosserie en plastique renforcé de fibre de carbone et d’un arceau intérieur lui aussi en carbone (avec également une barre antiroulis arrière du même matériau et des freins carbone-céramique de série). De quoi revendiquer une masse à vide de 1 380 kg, un record pour une 911 actuelle (40 kg de moins qu’une 911 GT3 Touring à boîte manuelle, 50 kg de moins qu’une GT3 RS à pack Weissach).

Tant pis pour les roues arrière directrices

Capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et de toucher tout juste 300 km/h en vitesse de pointe, cette 911 pas spécialement impressionnante en ligne droite ne cherche même plus à optimiser au maximum l’efficacité dynamique en virages. Elle supprime en effet les roues arrière directrices devenues incontournables depuis quelques années sur toutes les 911 de la série GT3/GT2, histoire de se borner à une définition technique la plus puriste possible. Avec évidemment une mise au point totalement repensée en conséquence et un focus sur le plaisir de conduite sur la route. Pour le meilleur ?

La plus chère des 911

A 308 976€ le morceau, cette S/T devient la plus chère des 911 de la gamme en raison de son équipement de série (les nombreux éléments d’allégement), de sa mise au point spécifique et surtout de son exclusivité : elle se limitera en effet à 1 963 exemplaires, ce qui devrait pousser sa valeur sur le marché de la collection à court terme. Exactement comme la 911 R en 2016, qui avait fait le bonheur des spéculateurs avec une fiche technique assez proche dans l’esprit (mais une philosophie moins radicale). Rappelons tout de même qu’un an après la 911 R, Porsche avait commercialisé une 911 GT3 « Pack Touring » techniquement quasiment identique et plus du tout limitée dans sa commercialisation, ce qui avait stoppé net la spéculation. Le constructeur allemand prévoit-il une future GT3 RS « pack Touring » pour garder une stratégie similaire ?