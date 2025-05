Porsche, David Guetta...et Janis Joplin!

On peut ne pas goûter à la musique de David Guetta, mais force est de reconnaître la qualité du clip né de la collaboration entre le DJ et producteur français et Porsche, que vous découvrez dans la vidéo accompagnant cet article. Tourné au sein de la centrale photovoltaïque Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Dubai, celui-ci reprend le hit "Titanium" sur lequel nombre d’entre nous ont probablement déjà dansé au Macumba (ou au Starlight), et met en scène deux modèles électriques de la gamme.

Il s’agit en l’occurrence des Macan Turbo (639 ch) et Taycan Turbo GT (1100 ch), qui évoluent au milieu d’éclairages laser dans ce qui constitue l’un des plus grands parcs solaires du monde, (deux millions de panneaux solaires sur une superficie de 127 kilomètres carrés). David Guetta a lui installé sa cabine de DJ dans la tour solaire de 263 mètres dont Porsche précise qu’il s’agit de la plus haute jamais créée. Et la marque d’ajouter que "d’ici 2030, ce parc prévoit d’alimenter près de deux millions de foyers à Dubaï, ce qui permettra de réduire les émissions de carbone de plus de huit millions de tonnes par an." Quant à David Guetta, il souligne que "cette collaboration fait partie de ces choses dont on rêve quand on est enfant." On veut bien le croire sur parole.

Mais parce qu’il est toujours important de mettre les choses en perspective, et parce qu’on se trouve dans la rubrique "Route de nuit" Caradisiac, on ne peut s’empêcher de songer à Janis Joplin (1943-1970), autre star de la musique dont le destin est définitivement lié à Porsche.

Le 1er octobre 1970, trois jours avant sa disparition par overdose, elle enregistrait cette courte chanson a capella, dont l’inspiration lui serait venue alors qu’elle circulait à bord de la Mercedes 600 de Bobby Womack. C’est du moins ce qu’écrivit celui-ci dans son autobiographie (Midnight mover) : "on a roulé un peu, le temps qu’elle fixe une mélodie dans son esprit, puis elle a commencé à chanter. Et c’est sorti : “Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes-Benz ? My friends all drive Porsche, I must make amends“." (Seigneur, ne veux-tu pas m'acheter une Mercedes-Benz ? Mes amis conduisent tous des Porsche, je dois compenser).

Ce texte stigmatisait avec humour et ironie certains travers de la société de consommation, mais il s’avère aussi que la diva soul n’était pas insensible aux voitures. Elle possédait une Porsche 356 cabriolet aux couleurs psychédéliques. Une voiture qu’elle acheta blanche à la concession de Beverly Hills en septembre 1968, et dont elle confia la décoration à l’un de ses roadies, Dave Richards, lequel appela son œuvre "L’histoire de l’univers". L’auto connaîtra un destin chaotique : elle sera volée, retrouvée, puis utilisée par le manager de Janis Joplin à New York avant d’être restituée à la fin des années 70 à la demande de la famille de Janis Joplin, qui l’utilisera pendant des années. Restaurée, la Porsche a ensuite été exposée plusieurs années au Rock’n’roll Hall of Fame de Cleveland, dans l’Ohio, avant d’être vendue aux enchères en décembre 2015. Mise à prix 300 000 dollars, elle sera finalement adjugée près de 1,8 million !