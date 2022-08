Porsche espère vendre autant de Macan électriques que de versions thermiques

Lancé en 2014, le Porsche Macan marquait une nouvelle étape dans la stratégie de croissance du constructeur allemand. Après le succès du Cayenne puis de la berline Panamera, l'arrivée de ce modèle plus abordable permettait en effet à la marque de Zuffenhausen d'augmenter significativement ses volumes de vente et sa rentabilité. Basé sur le châssis de l'ancien Audi Q5, le Macan actuel a tout de suite croulé sous les commandes. Y compris en France, jusqu'au durcissement récent du malus écologique : dépourvu de versions hybrides rechargeables permettant d'abaisser drastiquement le grammage CO2, le leader des ventes mondiales de Porsche souffre chez nous à cause de son malus maximal (243 g/km en version de base). Voilà pourquoi il se vend désormais plus de Cayenne et de Panamera en France que de Macan.

Voilà aussi pourquoi Porsche prépare activement l'arrivée d'un Macan 100% électrique pour le marché européen désormais régi par des règles très contraignantes en matière de rejets CO2. Après la berline Taycan lancée en 2020, le premier SUV à zéro émissions de Porsche arrivera en 2024. Jusqu'en 2026, le Macan thermique actuel restera au catalogue et les deux engins cohabiteront dans la gamme. Et d'après Albrecht Reimold, le patron de la production et de la logistique chez Porsche, le constructeur voit grand pour ce futur Macan électrique : « nous produisons actuellement 80 000 Macan chaque année. Nous planifions des niveaux similaires pour le futur Macan électrique », a-t-il confié à nos confrères d'Automotive News.

Deux fois plus de Macan électriques que de Taycan ?

Seul modèle électrique de Porsche actuellement au catalogue, la Taycan s'est vendue à 41 296 exemplaires dans le monde en 2021. S'il paraît logique que le Macan électrique se vende mieux grâce à sa carrosserie de SUV et son positionnement moins haut de gamme, cet objectif placerait le Macan électrique au niveau des modèles Porsche les plus vendus dans le monde. En 2021, Porsche a écoulé dans la planète 88 362 Macan, 83 071 Cayenne et 38 464 sportives 911.