Porsche Macan Propulsion : que vaut le moins puissant et le moins cher des Macan ?

Le Macan propulsion n'est proposé qu'en une uniquement version, à laquelle on peut ajouter des options.

La dotation de base est déjà assez riche. Elle comprend les jantes alliage de 20 pouces, les feux à LED avant et arrière, les sièges électriques et chauffants, le hayon électrique, le volant cuir, les rétroviseurs rabattables électriquement, la reconnaissance des panneaux, l'assistance au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, le freinage automatique d'urgence avec assistance aux intersections et assistance à l'évitement, la clim bi-zone, l'éclairage d'ambiance, l'alarme, la recharge de smartphone par induction, la compatibilité Apple CarPlay et Android auto, et la pompe à chaleur.

Il faut cependant, comme à l'habitude chez Porsche, mettre la main au portefeuille et cocher des options parmi le listing interminable pour améliorer l'ordinaire. Les possibilités de personnalisation sont énormes, mais payantes, dehors comme dedans. Les sièges sport sont à 1 476 €, il faut ajouter 420 € pour qu'ils soient chauffants, et 912 € pour qu'ils deviennent massants (1 524 € si on prend les deux fonctions ensemble). Les roues arrière directrices sont à 1 872 €, les suspensions pneumatiques à 2 676 €. Le Electric sport sound, c'est 456 € (pas la peine, sincèrement). Les feux à LED matriciels sont eux à 1 104 €, l'essuie-glace arrière vous coûtera 348 € ! Enfin côté high-tech, l'affichage tête haute à réalité augmentée vous sera facturé 2 176 €, le guidage actif dans la voie 1 620 €, le régulateur de vitesse adaptatif 660 €, l'écran passager 1 440 €, la sono haut de gamme Burmester 4 788 €... Et il n'y a pas là le quart de ce qu'il est possible de souscrire. On peut facilement arriver à plus de 120 000 € options incluses.