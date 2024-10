Porsche Macan Propulsion : que vaut le moins puissant et le moins cher des Macan ?

Des SUV sportifs 100 % électriques, il n'y en a pas (encore) beaucoup. Le Macan trouve sur son chemin, cependant, le Maserati Grecale Folgore, mais ce dernier est bien plus cher. Il ne se compare pas à l'entrée de gamme du Macan, mais plutôt aux versions 4S ou Turbo, à la puissance plus comparable. Reste que l'italien est hors de prix (plus de 125 000 €) ! Et son rapport prix/prestations est beaucoup moins avantageux. On peut aussi considérer qu'un Mercedes EQE SUV va se confronter assez frontalement à ce Macan, en version 350+ 292 ch, proposée à partir de 93 550 €, soit plus cher que le Porsche de 10 000 €, et son autonomie est inférieure (617 km contre 641).

Au final donc, le Macan d'entrée de gamme est plutôt bien placé. Etonnant de dire ça pour une Porsche, n'est-ce pas ?

A retenir : une Porsche sans le son

Il est toujours assez facile de faire une bonne voiture quand on la vend à un tarif que l'on peut qualifier d'inaccessible pour la plupart des automobilistes. Mais il faut reconnaître que ce Macan Propulsion, nouvelle entrée de gamme, est une vraie Porsche, avec le respect d'une grande partie de l'ADN de la marque. Il ne lui manque qu'une belle sonorité pour avoir le package complet (sic).

Car pour le reste, comportement, direction, performances, technologie, possibilités d'équipement, c'est digne du blason de la marque. Et comme il est facturé 3 480 € de moins que le Macan 4, qu'il est à peine moins performant tout en étant plus autonome, on est à deux doigts de vous dire que c'est le meilleur des Macan. Mais on se retient, car il existe le Macan Turbo...

Caradisiac a aimé

La direction hyper précise dans les enchaînements de virage sur petite route

La bonne filtration des bruits de roulement et d'air

Les performances

Le comportement dynamique

La qualité de fabrication

Le volume de coffre et la modularité

Caradisiac n'a pas aimé

La direction trop directe dans certaines situations, comme les lignes droites autoroutières ou les grandes courbes

Le son artificiel en mode Sport et Sport + pas très réussi

Le long listing d'options coûteuses

Le diamètre de braquage un peu grand