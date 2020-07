Porsche n'a presque pas subi la crise

A la simple lecture des chiffres de Porsche au premier semestre, on pourrait se dire que le constructeur a réalisé une contre-performance. La marque a en effet livré 116 964 véhicules à travers le monde, soit 12 % de baisse par rapport à l'année dernière. Mais dans un marché mondial atone, et avec des usines à l'arrêt (dont celles de Porsche !), le fabricant de voitures de luxe et de sport a fait des merveilles, en limitant la casse.

Sans grande surprise, à eux deux, les Cayenne et Macan (respectivement 1ère et 2e vente de Porsche) ont représenté le gros de l'activité de la marque, avec près de 80 000 exemplaires écoulés. La 911 ferme la marche du podium, à 16 919 unités.

Il faut aussi noter l'apparition de la Taycan dans le bilan de Porsche, à 4480 exemplaires. Une donnée qui n'a que peu de valeur puisque ce semestre fut celui du véritable lancement de l'auto dans le monde. Il faudra voir dans les 2 prochaines années si Porsche a véritablement réussi son pari avec une auto tout de même très onéreuse.

L'Europe reste un important marché pour Porsche en termes de volumes, même s'il reste loin derrière l'Asie/Moyen-Orient (55 550 en Asie, 32 312 en Europe au premier semestre).