La Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid est une diablesse montée sur ressort

À ce niveau de puissance, de performance et de prix, et en restant chez les berlines "familiales", la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, dotée qui plus est d'une motorisation hybride rechargeable, n'a plus beaucoup de concurrence. Il y a tout de même la Mercedes AMG GT 4 portes 63 S e-Performance, ses 843 ch et 1 470 Nm de couple, et des performances équivalentes à la Panamera. Mais ses rejets de 198 g de CO2/km lui valent un malus de 60 000 €, ce qui la met 51 000 € plus chère au final que sa rivale. Mais si vous n’êtes pas à "ça" près, l'AMG est encore plus impressionnante niveau sonorité et sensations de conduite, même si son efficacité globale est un poil inférieure.

À quelques encablures de ces deux monstres, on peut trouver la Maserati Quattroporte 3.8 V8 580 Trofeo, mais sa puissance et ses performances sont un peu timides (0 à 100 en 4,5 s.), contrairement à son prix qui grimpe tout de même à 191 400 € + 60 000 € de malus, soit au final plus cher de 19 500 € que la Panamera également, pour des prestations loin d'égaler celles de l'Allemande.

À retenir : la quadrature du cercle

La Panamera est une berline étonnante. Redoutable d'efficacité en conduite sportive, grâce à son système Active Ride qui gère la suspension de manière bluffante, véritable pétard en matière de performances, d'ailleurs inexploitables sur route ouverte, elle permet aussi de se comporter en paisible berline familiale, mode cocooning. Elle réussit un tour de force, une véritable quadrature du cercle.

Reste un prix pour le moins conséquent, mais qui n'est pas majoré du malus, grâce à son système hybride rechargeable efficace pour réduire les émissions. Prix qui grimpe cependant très vite si l'on souscrit les quelques options qui améliorent l'ordinaire, et permettent de personnaliser son exemplaire pour en faire un modèle unique.

En tout cas sur le marché, cette auto est un véritable épouvantail. On pourrait dire que c'est facile de faire bien quand on facture un tel prix, mais concrètement, c'est une sacrée auto...

Caradisiac a aimé

Les performances tonitruantes

Le système Active Ride qui permet à la fois confort et sport

Le relevage de la caisse pour s'installer dedans plus confortablement

Le freinage redoutable d'efficacité

La position de conduite impeccable

Le grip des Michelin PS5 en toutes circonstances Caradisiac n'a pas aimé Les places arrière exiguës par rapport au gabarit

La sonorité encore étouffée même avec l'échappement sport

Le listing d'options toujours impressionnant qui fait grimper le tarif