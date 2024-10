La Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid est une diablesse montée sur ressort

Un seul niveau d'équipement pour la Panamera Turbo S E-Hybrid. Et s'il est déjà complet de base (même s'il y a quelques mesquineries comme le régulateur de vitesse adaptatif absent), il est évidemment possible d'agrémenter son modèle d'une myriade d'options, aussi coûteuses les une que les autres.

De série, on bénéficie de :

- Jantes 21 pouces à écrou central couleur Turbonite

- Phares Matrix LED

- Sièges Sport adaptatifs et électriques à mémoire, chauffants à l'avant et à l'arrière, en cuir véritable

- Pack Turbonite (couleur spécifique des inserts sur le volant, panneaux de porte, espaces de rangement)

- Volant sport GT

- Ciel de toit en Race-Tex

- Roues arrière directrices

- Porsche Active Ride, PTV Plus, PTM, PASM (tous système de gestion du comportement et de la motricité)

- Pack Sport chrono

- Freins carbone/céramique PCCB avec étrier de freins peints en jaune (ou pas)

- Affichage tête haute couleur

- Park assist avant et arrière et caméra de recul

- Reconnaissance des panneaux

- Freinage automatique avec reconnaissance des piétons

- Hayon électrique

- Alarme

- Chargeur à induction 15 W pour smartphones compatibles

- Sono Bose

- Système multimédia PCM (Porsche Communication Management), avec compatibilité Apple CarPlay et Android auto

Mais on peut bien sûr sélectionner une multitude d'options, dans une liste longue comme le bras. La plupart sont des options de personnalisation, mais on trouve aussi : les sièges arrière électriques (2 292 €), la ventilation des sièges avant ( 1 068 €), ou avant et arrière ( 2 136 €), la fonction massage des sièges avant (avec ventilation, 2 124 €), le système d'échappement Sport (3 108 €), les étriers peints en noir (828 €), le vitrage insonorisant (1 368 €), les sièges en cuir bicolores (5 028 €), la vision nocturne (2 580 €), l'assistance active au stationnement (1 518 €), le régulateur de vitesse adaptatif (1 488 €), le guidage actif dans la voie (2 718 €), l'écran passager (1 506 €), la sono Burmester (5 376 €), les écrans arrière (1 920 €), etc, etc...