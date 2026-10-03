Porsche transforme le simple garage en véritable club privé de luxe

Posséder plusieurs voitures de collection à quelques millions d’euros pose un problème délicat : difficile de les abandonner entre la tondeuse et les vélos des enfants. Le département Porsche Design a donc imaginé Concours. Il s'agit d'un concept de « condo automobile » dont les premiers sites ouvriront outre-Atlantique à Dallas et West Palm Beach en 2028.

Chaque complexe réunira seulement 22 studios privés de 250 à 557 m². De quoi garer une jolie collection de plusieurs sportives de Zuffenhausen, mais aussi travailler, recevoir ses amis ou simplement contempler son patrimoine roulant depuis un salon en mezzanine. Salle de bains, bar, climatisation et atelier pourront compléter l’ensemble selon les budgets et les besoins des propriétaires. Détail amusant, une voie intérieure baptisée The Concours transformera même la circulation entre les garages en exposition permanente avec des portes transparentes donnant sur le couloir de sortie.

Une communauté exclusive

Les propriétaires auront également accès à un club privé avec restaurant, espaces de coworking, terrasses, spa, terrains de padel, conciergerie et sécurité 24h/24. Plus surprenant, posséder une Porsche ne sera pas obligatoire : Ferrari, Corvette, Lamborghini et autres intruses seront acceptées. Les ventes, elles, se feront uniquement sur invitation. Bref, de quoi pousser au maximum le standing de ce que peut être un garage de voiture de luxe.