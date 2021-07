Porsche vend désormais autant de Taycan que de 911

Il aura fallu un peu moins de 10 ans à Porsche pour doubler ses ventes annuelles. Un véritable exploit pour un constructeur qui reste, on le rappelle, sur le segment du premium et du très haut de gamme. En 2012, Porsche avait livré un peu plus de 140 000 véhicules à travers le monde. Et cette année, sur les six premiers mois, Porsche a déjà livré 153 656 véhicules, en hausse de 31 % par rapport à 2020 et en légère hausse par rapport à 2019, qui était déjà une très bonne année.

Si Porsche ne faiblit pas au second semestre, le constructeur dépassera alors pour la première fois de son existence les 300 000 livraisons annuelles. Tout simplement historique, et le signe que la transition à venir ne semble pas freiner les ardeurs des clients.

Bien au contraire, même. Si le Cayenne est toujours largement en tête des ventes de Porsche (44 000 unités), devant le Macan (43 000), la Taycan obtient de bons résultats puisqu'elle s'est écoulée à quasiment 20 000 unités. Le même chiffre, à peu de choses près, que... la 911 ! Un véritable signe du temps. La gamme 718 est à 11 000 exemplaires et la Panamera, en retrait, à 13 000 unités malgré une hausse des ventes de 6 %.

Au niveau mondial, la Chine est le premier marché automobile de Porsche, devant les Etats-Unis, l'Europe n'arrivant désormais qu'en troisième place.