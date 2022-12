Pourquoi l'Alpine de base à 62 500€ reste une bonne affaire

54 700€. Voilà le prix que coûtait l’Alpine A110 dans sa version de base à son lancement en 2018. A l’époque, elle se situait au même prix que la Porsche 718 Cayman dans sa variante d’entrée de gamme sans le moindre équipement. Aujourd’hui, le premier prix de l’A110 se situe à 62 500€. Comme pour toutes les autres voitures du marché actuel, l’inflation est passée par là. Pourtant quand on regarde où en sont les concurrentes, elle paraît plus attractive que jamais avec ses 252 chevaux, son poids plume (1102 kg sur la balance), ses performances de pointe (0 à 100 km/h en 4,5 secondes) et son pilotage particulièrement savoureux.

A ce prix, l’A110 impose la couleur Blanc Glacier (les autres démarrent à partir de 850€). Et les jantes à 10 branches de 17 pouces (celles de 18 pouces débutent à 1 030€). L’Alpine ne ressemble pas pour autant à une voiture de société dans cette configuration et le blanc lui va de toute façon très bien. Même remarque pour l’intérieur, avec de jolis sièges à la finition cuir / Dynamica dès l’entrée de gamme et tous les équipements de confort nécessaires (y compris la connectivité smartphone Apple Carplay / Android Auto. Les pistards devront se passer de l’Alpine Telemetrics (310€) et les mélomanes du système audio Focal haut de gamme (620€), mais tout ce qu’on est en droit d’exiger d’une voiture à ce prix y est (mis à part les options comme le régulateur adaptatif, toujours indisponibles sur l’Alpine).

La plus abordable des vraies sportives

La botte secrète de cette Alpine A110 d’entrée de gamme, c’est son malus 2023 contenu à 1 761€ là où la plupart de ses concurrentes directes composent désormais avec plus de 10 000€ de malus. Et comme ce malus écologique pénalise aussi les sportives compactes et qu’elles coûtent elles aussi de plus en plus cher (la nouvelle Civic Type R, par exemple, coûte 67 000€ en combinant prix et malus !), l’A110 fait désormais office de voiture abordable même par rapport à une Renault Mégane RS (facturée plus de 63 000€ dans sa version Trophy en comptant le malus !). Voilà pourquoi on voit toutes les raisons du monde pour craquer sur la jolie voiture de sport française, d’autant plus qu’elle sait se montrer polyvalente et confortable en plus de son pilotage addictif. Les A110 GT et S offrent des performances et une finition encore meilleures, mais elles coûtent aussi sensiblement plus cher (respectivement 72 500 et 74 500€ avant malus). Ne parlons pas de l’A110 R, qu’on a hâte d’essayer mais qui joue les élitistes avec son prix à 105 000€.

Ces trois versions restent pourtant concurrentielles compte tenu de leurs performances et de leurs prestations, mais le rapport prix-prestations de l’A110 de base est particulièrement bien positionné sur le papier. Avec l’effet du malus, elle ne revient que 13 000€ plus cher qu’une Toyota GR 86 savoureuse elle aussi à piloter, mais dans une autre ligue en termes de performances et de raffinement. Vous hésitez avec une Porsche 718 Cayman ? L’Allemande coûte désormais 91 419€ malus compris sans la moindre option ! Avec une Toyota Supra ? Même dans sa version quatre cylindres de base, la Japonaise coûte un peu moins de 60 000€ à cause du malus. Bref, c’est peut-être le moment ou jamais de craquer pour une sportive au style extravagant et de fabrication française. Profitez-en, elle disparaîtra bientôt et sa remplaçante électrique coûtera sans doute beaucoup plus cher...