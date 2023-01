Pourquoi Porsche n’a pas pu appeler la 911 Dakar « Safari »

Lorsque Porsche a levé officiellement le voile sur la 911 Dakar, on s’est étonné de constater que la marque de Zuffenhausen n’a finalement pas nommé cette inédite déclinaison tout-terrain de la sportive allemande avec le badge « Safari ». Compte tenu de l’histoire de Porsche en rallye-raid et de l’existence des premières 911 surnommées « Safari » à la fin des années 70 en raison de leur participation à l’épreuve éponyme, tout le monde s’attendait à ce nom. D’autant plus qu’en interne, le projet de cette nouvelle 911 aux capacités hors routes était aussi nommé « Safari » et non « Dakar ».

Les journalistes américains d’Edmunds nous donnent enfin l’explication à cette stratégie de communication surprenante. Il se trouve que le nom « Safari » désigne aussi un SUV familial low-cost commercialisé depuis 1997 par Tata en Inde. Et que le géant indien de l’automobile aurait vu d’un mauvais œil la reprise par Porsche de ce nom lui appartenant, même sur un tel modèle d’exception. Comme au temps où Peugeot demandait à Porsche ne trouver un autre nom à sa 901, la marque a donc dû se rabattre sur une désignation différente.

La bien nommée, quand même

Comme Porsche a tout de même gagné à deux reprises le Paris-Dakar devenu simplement « Dakar » (avec la 911 puis la 959), ce nom « Dakar » ne choque pas du tout sur la poupe de cette version hors normes de la sportive allemande. Mais la seule Safari de série actuelle est un véhicule à la fois plus spacieux, sans doute plus efficace encore en tout-terrain mais aussi nettement plus abordable. Et Porsche a préféré de pas s’enliser dans des batailles juridiques.