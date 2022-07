Présentation - Ford Bronco : cap sur le Vieux Continent !

La sixième génération du Ford Bronco est disponible sur le continent nord-américain en trois portes et cinq portes et en version Bronco Sport à cinq portes. Celle-ci récupère une base Ford Kuga et est donc un peu plus civilisée que les deux premiesr modèles qui sont des 4x4 purs et durs reposant sur un châssis à échelle. On ne sait pas encore quelles versions seront vendues en Europe mais ce qui est sûr en revanche, c’est que le Ford Bronco viendra en France à partir de 2024 !

Le Ford Bronco, sixième du nom, est apparu en 2020 aux États-Unis, soit vingt-cinq ans après l’arrêt de la production la cinquième génération de ce modèle. Autant dire que les fans de ce modèle l’attendaient de pied ferme. Et ils n’ont pas été déçus, car malgré un style modernisé, le Ford Bronco ressemble à ses glorieux ancêtres et reste un vrai 4x4 qui mérite le surnom de « G.O.A.T » pour Goes Over Any Type of Terrain (capable d’aller sur tout type de terrain).

Sous le capot des Ford Bronco trois et cinq portes on trouve des moteurs essence, pas de diesel et encore moins d’hybridation. Les moteurs du Ford Bronco sont connus, il y a un quatre cylindres 2.3 Ecoboost de 274 ch provenant des Ford Focus ST et de la célèbre Ford Mustang. Un V6 2.7 Ecoboost de 314 ch complète la gamme et ce V6 passe à 3 litres et affiche 418 ch pour la version exclusive Raptor. Le Ford Bronco Sport s’équipe pour sa part d’un trois cylindres 1.5 EcoBoost de 184 ch et d’un quatre cylindres 2.0 Ecoboost de 248 ch, les deux blocs provenant du Ford Kuga. Impossible de savoir à ce stade quels moteurs seront disponibles chez nous, d’autant que le malus écologique devrait durement les frapper. À moins que pour échapper au malus et comme pour le Ford Ranger Raptor, Ford commercialise son Ford Bronco sous le statut de véhicule utilitaire.

Avec un Ford Bronco on peut envisager n’importe quel parcours, grâce en particulier au dispositif « Terrain Management System » qui permet aux conducteurs de sélectionner facilement le mode dont ils ont besoin en fonction du type de voie choisie. Ainsi on utilisera sur la route, les modes Normal, Eco, Sport et Slippery. Tandis qu’en tout-terrain ce sont les modes Mud/Ruts, Sand et Baja qui pourront être utilisés. Le Ford Bronco n’a rien d’un véhicule spartiate et fait le plein de dispositifs high-tech avec de l’instrumentation numérique TFT de 8 pouces est associé à un écran tactile central LCD de 12 pouces associé au système d’infodivertissement SYNC 4 de dernière génération, bénéficiant des mises à jour sans fil. Les systèmes pour smartphone Apple CarPlay et Android Auto sont de série. Il y a même un système audio hi-fi B&O Premium Sound System avec 10 haut-parleurs, dont un subwoofer. Enfin, pour les passages délicats en tout-terrain, une caméra à 360 degrés offre une vue des roues pour mieux manœuvrer.

Ford France devrait communiquer la gamme et les tarifs du Ford Bronco dans le courant de l’année 2023 pour une commercialisation en 2024. Il conviendra d’être vigilant, et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant, car le Ford Bronco sera disponible en Europe en volume limité. Ce modèle viendra sur notre marché se frotter aux Jeep Wrangler et Land Rover Defender.