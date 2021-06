Hyundai Kona, Renault Captur et Toyota Yaris Cross, voici les trois seuls SUV urbains hybrides du marché. Ils seront bientôt rejoints par un quatrième acteur, le Honda HR-V que nous avons eu l’occasion de découvrir 6 mois avant sa commercialisation sous la forme d’une pré-série.

dailymotion Présentation vidéo - Honda HR-V (2022) : retour en force

Il est bien difficile de s’imposer dans la catégorie des SUV urbains quand on s’appelle Honda. Même si le HR-V est l’une des meilleures ventes du constructeur sur les dernières années, le modèle japonais est très loin des best-sellers nationaux que peuvent être les Renault Captur, Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross ou même les Volksagen T-Roc ou Hyundai Kona. Toutefois, tout n’est pas perdu puisqu’en raison du durcissement des normes environnementales, Honda pourrait profiter de son expérience dans le domaine de l’hybride pour se refaire une santé.

Pour la troisième génération de son SUV urbain, Honda a décidé de repartir d’une feuille blanche. Le style rompt radicalement avec l’actuelle avec des formes toute en rondeurs marquées notamment par une large calandre qui se distingue de la concurrence par sa teinte identique à la carrosserie. Elle est entourée par des projecteurs fins. De profil, le HR-V cède à la mode de l’allure de coupé avec une chute de pavillon assez prononcée, qui aboutit sur une poupe traversée par un bandeau lumineux qui rejoint les deux feux. Le ¾ arrière s’avère élégant avec des faux airs d’Audi Q3 Sportback. Enfin, comme l’actuel, le HR-V conservera une poignée de portes arrière intégrée au niveau de la custode.

Concernant les dimensions, Honda garde beaucoup d’informations confidentielles mais on sait d’ores et déjà que les dimensions que l’actuelle seront similaires à l’actuelle avec une longueur de 4,29 m. Seule la hauteur sera réduite de 20 mm.

Aux places avant, on découvre une planche de bord simple, épurée et très horizontale. Le conducteur a face à lui une instrumentation numérique qui côtoie un écran multimédia 9 pouces implanté sur le haut de la console centrale très proche de celui de la Jazz mais qui s'améliore au niveau des graphismes. La qualité des matériaux n’est encore définitive mais on remarque le soin apporté à l’ergonomie, qui semble naturelle à l’image des nouvelles commandes d’aérations.

L’un des points forts de nouveau HR-V est les aspects pratiques. L’habitabilité arrière est particulièrement généreuse pour la catégorie et le coffre s’avère très pratique. Même si sa contenance est encore inconnue, l’ouverture large et géométrique s’effectue par l’intermédiaire d’un hayon électrique, le seuil de chargement bas et surtout il dispose d’un plancher absolument plat quand on rabat la banquette arrière, ce qui rare dans la catégorie. Enfin dernier atout non négligeable, Honda a conservé les Magic Seats, un dispositif qui permet de charger des objets hauts aux places arrière en relevant l’assise. Un système déjà vu sur la citadine Jazz et la compacte Civic.

Sous le capot, on retrouvera le moteur de la dernière Jazz. Il s’agit d’un 1.5 à cycle Atkinson de 97 ch couplé à deux moteurs électriques (un principal de 109 ch + un générateur de 95 ch ) reconnu pour sa sobriété et sa fiabilité. Après le HR-V et la dernière génération de Civic qui vient d’être dévoilée, Honda aura électrifié toute sa gamme fin 2022.

Les ambitions pour ce HR-V sont importantes puisqu’il devrait représenter la meilleure vente de la marque nippone dans certains marchés et notamment en France où le constructeur espère en écouler 4 800 exemplaires sur une année pleine. Les tarifs qui ne sont pas encore connus pour l’instant seront dévoilés à la fin du mois de juillet.Ils devraient être dans la moyenne de la catégorie. La commercialisation interviendra fin 2021/ début 2022.