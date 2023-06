Présentation - Honda Jazz (2023) : premier contact avec la version restylée

Le constructeur japonais ne lésine pas sur les nouveautés en cette année 2023 : outre les nouveaux Honda ZR-V, e:Ny1 et CR-V, la dernière génération de la petite Honda Jazz, lancée en 2020, bénéficie désormais d'un restylage, qui s'accompagne d'une nouvelle version Advance Sport et d'une évolution de sa motorisation hybride e:HEV.

Seul un œil exercé saura déceler les nouveautés de ce restylage de mi-carrière : les modifications se concentrent essentiellement sur la face avant, avec des inserts de phare plus sombres, ainsi qu'une nouvelle calandre plus affirmée. De nouvelles teintes de jantes alliage viennent également compléter sa palette de personnalisations.

La version Crosstar, à l'esprit plus baroudeur, se distingue quant à elle par une face avant spécifique, et gagne des inserts argentés façon sabots sur ses pare-chocs, ainsi que de nouvelles jupes latérales assorties. Ici aussi, de nouvelles jantes alliage font leur apparition, ainsi qu'une teinte de carrosserie Bleu Polaire.

Ce restylage de mi-carrière est également accompagné du lancement d'une nouvelle finition baptisée Advance Sport, que vous pouvez découvrir sur nos photos. Elle se distingue par un bouclier avant doté d'une prise d'air plus sportive, une calandre au motif façon nid d'abeille, des rétroviseurs noirs brillants, des extensions de bas de caisse assorties, ainsi que des jantes de 16 pouces spécifiques. À l'arrière, une jupe noire et une canule d'échappement chromée apportent un look plus distinctif.

À l'intérieur, la Honda Jazz restylée offre de nouveaux choix de coloris, matières et finitions. Sur la version Advance Sport, l'ambiance est plus exclusive, avec un garnissage spécifique qui associe le daim synthétique noir au cuir synthétique gris, le tout agrémenté de surpiqûres jaunes contrastantes, que l'on retrouve également sur son nouveau volant à trois branches, l'accoudoir central et les habillages de portières.

À l'arrière, les sièges "Magic Seats" de Honda peuvent se rabattre ou se relever, offrant une grande modularité.

Une motorisation hybride e:HEV de dernière génération

Sous le capot, on retrouve une évolution de la motorisation hybride, baptisée e:HEV et qui associe deux moteurs électriques, un moteur essence ainsi qu'une transmission automatique. Le moteur électrique de propulsion est plus fort de 13 chevaux, pour une puissance totale de 122 chevaux, le moteur générateur a vu sa puissance augmenter de 11 chevaux, pour une puissance maximale de 106 chevaux, tandis que le moteur essence 1,5 litre a gagné 10 chevaux, pour un maximum de 107 chevaux. Le couple demeure quant à lui à 131 Nm, tandis que le couple électrique culmine à 253 Nm.

Quelques modifications mécaniques ont été apportées à la Jazz, pour améliorer ses prestations sur la route : sur la version Advance Sport, la cartographie de la pédale d'accélérateur a été modifiée pour offrir plus de réactivité, tandis que la commande linéaire de l'embrayage a été modifiée, pour permettre le passage des rapports à plus haut régime. La suspension a également été retouchée : de nouveaux amortisseurs plus rigides font leur apparition, tandis que le taux de ressort avant a été diminué de 8 %, et augmenté de 20 % à l’arrière, pour une conduite plus dynamique. Enfin, la capacité de remorquage est désormais de 500 kg.

Côté équipements, la Honda Jazz restylée embarque une suite complète de dispositifs de sécurité et d'aides à la conduite, baptisée Honda Sensing : la caméra de recul est désormais panoramique et à haute définition, tandis que le système d'assistance à la conduite semi-autonome fonctionne désormais dès 0 km/h, permettant une assistance et une protection complètes dans les embouteillages.

La nouvelle Honda Jazz restylée débarquera en concessions dans le courant de cet été 2023 : ses tarifs débutent à partir de 29 020 € pour une version Advance, et 30 070 € pour la version Advance Sport. Pour la version Crosstar Advance au look plus baroudeur, il vous faudra compter 30 300 €.