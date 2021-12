Présentation - Skoda Karoq restylé : garder le rythme

Le Karoq est le dernier succès en date de Skoda. Lancé en 2017, le premier SUV compact de la marque tchèque s'est rapidement imposé au sein du catalogue, au point de devenir la seconde vente mondiale de Skoda cette année, derrière l'inamovible Octavia.

500 000, c’est le nombre de Karoq vendus par la marque en quatre ans. Un très joli score surtout sur un marché ultra concurrentiel où près d’une dizaine de concurrents se disputent le gâteau et notamment les redoutables Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan et Hyundai Tucson. Il est temps pour Skoda de confirmer avec ce restylage.

Le Skoda Karoq restylé se reconnaît par sa calandre désormais hexagonale, ses optiques affinées sur la partie supérieure qui peuvent recevoir en option la technologie Matrix qui permet d’éclairer beaucoup plus loin sans éblouir les usagers de la route. A l’arrière les feux ont également été réduits et le lettrage modifié. Certaines évolutions esthétiques ont une vocation aérodynamique, comme le becquet de toit plus long ou les nouvelles jantes optionnelles dotées de caches en plastique noir. Les évolutions sont minces mais suffisamment visibles et sobres pour installer durablement le Karoq sur le segment des SUV compacts.

À bord, la principale nouveauté est l’arrivée d’une instrumentation numérique de série. Elle est de 8 pouces sur les versions de base et passe à 10,25 pouces dès la finition Ambition. Hormis quelques inserts, un éclairage d’ambiance étendu aux places arrière et la possibilité de commander en option des revêtements de sièges en matériaux écologiques, l’intérieur est exactement la même chose qu’auparavant. On a connu plus joyeux mais la finition et le choix des matériaux n'ont rien à envier aux stars de la catégorie. Il en va de même pour l’offre multimédia parmi les plus diversifiées et performantes du marché.

C’est aussi la même chose concernant l’espace à bord ou le Karoq toise ses concurrents. Il y a de la place à l’avant, à l’arrière, et aussi dans le coffre avec un volume record dans la catégorie de 521 litres de base. Il est aussi l’un des rares à offrir (en option) la possibilité de profiter de trois sièges indépendants dont deux coulissants, rabattables 40/20/40 et amovibles. Il est aussi possible de les interchanger et d'abaisser à 90° le dossier du siège passager avant pour optimiser la longueur de chargement. Si l’on ajoute à ces prestations de monospace de nombreux rangements et les habituelles astuces « simply clever » comme le grattoire dans la trappe à carburant, la goulotte de remplissage, etc. C’est l’un des plus adaptés à la famille.

Sous le capot, rien ne change. Contrairement à ses concurrents, le Karoq ne propose pas de déclinaison hybride, prisées notamment par les professionnels. L’offre reste concentrée sur des moteurs thermiques essence et diesel avec des niveaux de puissance élevés compris entre 110 et 190 ch. Skoda a tout de même revu la dépollution sur les diesels et l'injection sur les essence pour afin d’améliorer le bilan sur les rejets CO2. La boîte automatique DSG est de série sur les moteurs les plus puissants, et il est toujours possible d'opter pour la transmission intégrale.

Enfin, les aides à la conduite ont fait l’objet d’amélioration. Le système de conduite semi autonome combinant huit systèmes d'assistance, intègre désormais un régulateur de vitesse prédictif qui anticipe les changements de vitesse grâce au GPS et à la caméra frontale.

Le nouveau Skoda Karos fera son apparition sur nos routes au printemps 2022. Les tarifs n’ont pas encore été dévoilés mais l’inflation devraient être contenue avec un prix de départ toujours sous les 30 000 €.